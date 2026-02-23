کاهش ۲۰ درصدی بارندگی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ستوده صبح دوشنبه در جمع اصحاب رسانه استان قزوین از کاهش بارندگی و اجرای طرح‌های بزرگ تأمین آب در استان قزوین خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد: از ابتدای سال آبی جاری، میزان بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های باران‌سنجی شرکت آب منطقه‌ای حدود ۹۵ میلی‌متر بوده که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین افزود: مجموع منابع آب استان حدود یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون مترمکعب است که از این میزان، حدود یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی برداشت می‌شود.

ستوده با اشاره به الگوی مصرف آب در استان تصریح کرد: بخش کشاورزی با مصرف ۸۲ درصد، بیشترین سهم مصرف آب استان را به خود اختصاص داده و پس از آن، بخش صنعت با حدود ۶ درصد قرار دارد. سهم آب‌های سطحی نیز حدود ۱۴ درصد است.

وی ادامه داد: در استان قزوین ۶۵۷۳ حلقه چاه مجاز وجود دارد که عمده برداشت آن‌ها در بخش کشاورزی و با حجمی نزدیک به ۹۵۰ میلیون مترمکعب انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تعادل‌بخشی منابع آب گفت: اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری کشاورزی، جلوگیری از اضافه‌برداشت در ۳۳۸ حلقه چاه مجاز و نصب کنتورهای هوشمند از جمله اقداماتی است که منجر به بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی شده است.

ستوده با بیان اینکه پنج طرح ملی تأمین آب در استان در دست اجراست، خاطرنشان کرد: سد «نهب» به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم، با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده و با سرمایه‌گذاری حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان، تأمین آب کشاورزی دو شهرستان را بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: شبکه پایین‌دست سد نهب نیز با اعتباری بالغ بر ۲ همت در حال اجراست که شامل کانال اصلی به طول ۲۵ کیلومتر بوده و هم‌اکنون چندین پیمانکار در این پروژه مشغول فعالیت هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین، ابرپروژه استان را طرح آبرسانی از سد طالقان عنوان کرد و گفت: این طرح بزرگ، تأمین آب ۹۲ روستای استان را هدف‌گذاری کرده و با حمایت استاندار و نمایندگان مجلس، وارد فاز اجرایی شده است.

ستوده بیان کرد: طرح آبرسانی از سد طالقان در چهار فاز تعریف شده که فاز نخست اجرا شده، فاز دوم به طول ۳۵ کیلومتر در حال اجراست و فازهای سوم و چهارم نیز شامل توسعه خطوط انتقال و احداث تصفیه‌خانه دوم خواهد بود.

وی با اشاره به ارزش ریالی این پروژه افزود: ارزش فازهای اجرایی طرح آبرسانی از سد طالقان حدود ۱۹۴۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخش قابل توجهی از آن در دولت سیزدهم آغاز یا تکمیل شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین همچنین از تکمیل ۷ کیلومتر ابتدایی شبکه نهب خبر داد و گفت: این بخش از پروژه، امکان آبیاری ۲۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی را فراهم کرده است.

ستوده با اشاره به اخذ مجوزهای جدید تخصیص آب اظهار کرد: در این دولت، مجوز تخصیص ۲۵ میلیون مترمکعب آب از شاهرود و ۲.۵ میلیون مترمکعب برای بخش کشاورزی اخذ شده است.

وی در پایان با اشاره به اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری به استان قزوین گفت: از مجموع ۱۴ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان اعتبارات مصوب سفر، حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۴ درصد به شرکت آب منطقه‌ای قزوین اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین تأکید کرد: مشارکت مردمی و مدیریت شبکه آب دشت قزوین از اولویت‌های اصلی شرکت است که در این راستا، تفاهم‌نامه‌های لازم مبادله و اقدامات اجرایی آن آغاز شده است.