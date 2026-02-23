  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۵۱

نجات جان نوزاد ۱۰ روزه در بستان‌آباد با اقدام فوری نجاتگران هلال‌احمر

تبریز-اقدام سریع و تخصصی نجاتگران هلال‌احمر در پایگاه امداد و نجات سیدالشهدا بستان‌آباد، جان نوزاد ۱۰ روزه‌ای را که دچار خفگی شده بود، نجات داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از احیای موفق یک نوزاد ۱۰ روزه در شهرستان بستان‌آباد خبر داد و گفت: این حادثه روز یکشنبه سوم اسفندماه ۱۴۰۴ رخ داد که خانواده این نوزاد با مراجعه حضوری به پایگاه امداد و نجات سیدالشهدا، از وضعیت خفگی کودک خود خبر دادند.

صابر جودی با بیان اینکه نجاتگران بلافاصله پس از مراجعه خانواده وارد عمل شدند، افزود: نیروهای امدادی با باز کردن سریع راه هوایی نوزاد و انجام اقدامات اولیه احیای پایه، موفق شدند علائم حیاتی وی را به حالت طبیعی بازگردانند.

وی ادامه داد: پس از احیای اولیه، نوزاد تحت پایش مستمر وضعیت عمومی قرار گرفت و اقدامات تکمیلی از جمله اکسیژن‌تراپی برای وی انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: این نوزاد پس از تثبیت وضعیت جسمانی، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد و حال عمومی وی رضایت‌بخش گزارش شده است.

جودی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های امدادی و واکنش سریع در حوادث مشابه، از آمادگی شبانه‌روزی نجاتگران هلال‌احمر برای ارائه خدمات امدادی به شهروندان خبر داد.

کد خبر 6757076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها