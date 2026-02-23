به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از احیای موفق یک نوزاد ۱۰ روزه در شهرستان بستان‌آباد خبر داد و گفت: این حادثه روز یکشنبه سوم اسفندماه ۱۴۰۴ رخ داد که خانواده این نوزاد با مراجعه حضوری به پایگاه امداد و نجات سیدالشهدا، از وضعیت خفگی کودک خود خبر دادند.

صابر جودی با بیان اینکه نجاتگران بلافاصله پس از مراجعه خانواده وارد عمل شدند، افزود: نیروهای امدادی با باز کردن سریع راه هوایی نوزاد و انجام اقدامات اولیه احیای پایه، موفق شدند علائم حیاتی وی را به حالت طبیعی بازگردانند.

وی ادامه داد: پس از احیای اولیه، نوزاد تحت پایش مستمر وضعیت عمومی قرار گرفت و اقدامات تکمیلی از جمله اکسیژن‌تراپی برای وی انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: این نوزاد پس از تثبیت وضعیت جسمانی، برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد و حال عمومی وی رضایت‌بخش گزارش شده است.

جودی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های امدادی و واکنش سریع در حوادث مشابه، از آمادگی شبانه‌روزی نجاتگران هلال‌احمر برای ارائه خدمات امدادی به شهروندان خبر داد.