نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، تا ظهر سهشنبه جو پایدار و آسمان صاف همراه با غبار صبحگاهی در اغلب مناطق خراسان شمالی پیشبینی میشود.
وی افزود: از بعدازظهر سهشنبه بهتدریج افزایش وزش باد و افزایش ابر را شاهد خواهیم بود و از اوایل صبح چهارشنبه سامانه بارشی از مناطق شمالی وارد خراسان شمالی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: فعالیت این سامانه بهصورت بارش باران، وزش باد نسبتاً شدید و در ارتفاعات و مناطق سردسیر به شکل بارش باران و برف همراه با مه تا اوایل شب چهارشنبه در سطح استان ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: شدت بارشها برای مناطق نیمه شمالی، ارتفاعات و دامنههای مرکزی و جنوب شرق استان پیشبینی میشود.
داداشی تصریح کرد: از نظر دمایی، تا صبح چهارشنبه افزایش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است و تغییرات احتمالی در بولتنهای بعدی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی در پایان گفت: طی شبانهروز گذشته، ایستگاه کوسه با دمای منفی ۳ درجه سانتیگراد سردترین و اسماعیلآباد با دمای ۱۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند و دمای بجنورد نیز بین صفر تا ۱۲ درجه سانتیگراد ثبت شد.
