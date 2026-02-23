به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: اقدام مجارستان برای وتوی تخصیص وام ۹۰ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا به کی‌یف ممکن است وام بیش از ۸ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول برای اوکراین را که هنوز تأیید نشده، تحت‌الشعاع قرار دهد.

این روزنامه انگلیسی‌زبان نوشت: وام صندوق بین‌المللی پول منوط به پر کردن خلا مورد انتظار در بودجه اوکراین است که قرار بود تا ماه آوریل از طریق بودجه اتحادیه اروپا محقق شود.

دور سوم مذاکرات صلح اوکراین به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگانی از روسیه، اوکراین و آمریکا در ژنو پایتخت سوئیس برگزار شد.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

پیشتر، متیو ویتاکر نماینده دائم آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) گفته بود: واشنگتن انتظار دارد موضوع اختلافات ارضی در روزها و هفته‌های آینده تعیین تکلیف شود.

وی گفته بود شرکت‌کنندگان در روند مذاکرات برای حل‌وفصل بحران اوکراین، در حال حاضر روی چهار سند نهایی کار می‌کنند. یک طرح صلح ۲۰ بندی، مجموعه‌ای از تضمین‌های امنیتی چندجانبه، تضمین‌های امنیتی مشخص آمریکا و همچنین برنامه رشد و شکوفایی اقتصادی پس از صلح.