به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «آرماندو مما» عضو حزب «ائتلاف آزادی» فنلاند معتقد است که استقرار نیروهای غربی در اوکراین می‌تواند روسیه را تحریک کند و اروپا را به یک درگیری تمام عیار بکشاند.

پیشتر، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان اعلام کرد در صورت عملی شدن سخنان مارک روته دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) درباره اعزام نیروهای غربی به اوکراین پس از پایان درگیری، این اقدام به معنای جنگ غرب با روسیه خواهد بود.

وی همچنین یادآور شد که نیروهای غربی در صورت حضور در اوکراین، یک هدف نظامی برای روسیه خواهند بود.

وزارت خارجه روسیه نیز اعلام کرد که مسکو استقرار هر گونه نیروی نظامی یا زیرساخت‌های نظامی خارجی در اوکراین را مداخله بیگانگان تلقی خواهد کرد.

این وزارت خانه تاکید کرد: روسیه با این نیروهای خارجی به مثابه اهداف مشروع برخورد خواهد کرد. استقرار یگان های خارجی غربی در اوکراین غیر قابل قبول است.

الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه روسیه بر مخالفت مسکو با استقرار نیروهای اروپایی یا ناتو در اوکراین تاکید کرد و گفت: ما بارها اعلام کردیم که این اقدام به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ نه عضویت اوکراین در ناتو و نه حضور نیروهای خارجی در این کشور.