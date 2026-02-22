۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

مخالفت مجارستان با تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه

وزیر امور خارجه مجارستان اعلام کرد که این کشور عضو اتحادیه اروپا مانع تصویب بیستمین بسته تحریم‌های این اتحادیه علیه روسیه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «پیتر سیارتو» وزیر امور خارجه مجارستان گفت که بوداپست به دلیل عدم اقدام کی‌یف برای از سرگیری ترانزیت نفت روسیه به مجارستان و اسلواکی از طریق خط لوله «دروژبا»، بیستمین بسته تحریم‌های ضد روسی اتحادیه اروپا را مسدود می کند.

روابط مجارستان و اوکراین در سال های اخیر تحت تأثیر چند عامل سیاسی و امنیتی پرتنش بوده است. یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف، وضعیت اقلیت مجار در منطقه زاکارپاتیا (ترانس‌کارپاتیا) در غرب اوکراین است. بوداپست بارها نسبت به قوانین آموزشی و زبانی کی‌یف که استفاده از زبان‌های اقلیت را در مدارس محدود می‌کند اعتراض کرده و آن را ناقض حقوق جامعه مجارستانی‌تبار دانسته است.

پس از آغاز جنگ اوکراین با روسیه، شکاف‌ها عمیق‌تر شد. دولت ویکتور اوربان با حمایت تسلیحاتی و مالی از کی‌یف مخالفت کرد و آنرا زمینه ساز تداوم جنگ اعلام کرد.

