به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «پیتر سیارتو» وزیر امور خارجه مجارستان گفت که بوداپست به دلیل عدم اقدام کییف برای از سرگیری ترانزیت نفت روسیه به مجارستان و اسلواکی از طریق خط لوله «دروژبا»، بیستمین بسته تحریمهای ضد روسی اتحادیه اروپا را مسدود می کند.
روابط مجارستان و اوکراین در سال های اخیر تحت تأثیر چند عامل سیاسی و امنیتی پرتنش بوده است. یکی از مهمترین نقاط اختلاف، وضعیت اقلیت مجار در منطقه زاکارپاتیا (ترانسکارپاتیا) در غرب اوکراین است. بوداپست بارها نسبت به قوانین آموزشی و زبانی کییف که استفاده از زبانهای اقلیت را در مدارس محدود میکند اعتراض کرده و آن را ناقض حقوق جامعه مجارستانیتبار دانسته است.
پس از آغاز جنگ اوکراین با روسیه، شکافها عمیقتر شد. دولت ویکتور اوربان با حمایت تسلیحاتی و مالی از کییف مخالفت کرد و آنرا زمینه ساز تداوم جنگ اعلام کرد.
