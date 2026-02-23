انسداد آزادراه رشت–قزوین؛ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای کشور اظهار کرد: در حال حاضر آزادراه رشت–قزوین در مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل پل زیتون تا قزوین مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم رشت – قزوین امکان‌پذیر است.

وی افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه – تهران حدفاصل نسیم‌شهر تا رضی‌آباد و محدوده فیروزبهرام و همچنین در آزادراه تهران–قم محدوده قیصرآباد ترافیک سنگین برقرار است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورها گفت: در محور شهریار – تهران در برخی مقاطع و در بزرگراه ورامین–تهران محدوده قلعه‌نو نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

وی درباره وضعیت تردد در محورهای شمالی تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران –شمال در مسیر رفت و برگشت و همچنین آزادراه قزوین – رشت در مسیر جنوب به شمال روان است و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره محورهای مسدود شریانی گفت: آزادراه رشت – قزوین در مسیر شمال به جنوب تنها محور مسدود شریانی کشور است.

وی افزود: محورهای پونل – خلخال، هشتگرد – طالقان و پاتاوه – دهدشت نیز به صورت غیرشریانی مسدود هستند.

سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: محورهای گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده نیز دارای انسداد فصلی هستند.