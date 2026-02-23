کشف ۲۵۵ کیلو تریاک توسط یگان ویژه فراجا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزت‌الله غلامی، فرمانده یگان تکاوری یگان‌های ویژه فراجا اظهار کرد: در اجرای طرح‌های هدفمند مقابله با سوداگران مرگ، تکاوران یگان‌های ویژه با اشراف اطلاعاتی و اقدام عملیاتی موفق شدند ۲۵۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کنند.

وی افزود: این محموله در پی رصد دقیق تحرکات عناصر مجرم شناسایی شد و از ورود آن به چرخه توزیع جلوگیری به‌عمل آمد و تعداد ۵ دستگاه خودرو توقیف گردید.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: یگان‌های تکاوری یگان‌های ویژه فراجا با قاطعیت، استمرار عملیات‌های میدانی و برخورد بدون اغماض، اجازه نخواهند داد سوداگران مرگ امنیت و سلامت جامعه را مورد تهدید قرار دهند.