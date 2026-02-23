به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در سومین جلسه ستاد اجرایی خدمات استان هرمزگان با بیان اینکه اسکان موقت گردشگران باید با مدیریت مناسب شهرداری‌ها و با رفع نواقص و مسائل سال گذشته انجام شود، اظهار کرد: شهرداری‌ها موظف‌اند ضمن تجهیز و ساماندهی محل‌های اسکان، خدمات مطلوب و درخور شأن مسافران نوروزی ارائه دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان همچنین بر راه‌اندازی و تقویت ستادهای ورودی شهرها برای استقبال از مسافران نوروزی تأکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی مناسب و راهنمایی مسافران در مبادی ورودی شهرها نقش مهمی در مدیریت سفرهای نوروزی دارد.

صادقی‌پور یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان در ایام پرتردد گردشگری را موضوع غرق‌شدگی در نوار ساحلی عنوان کرد و گفت: بیشترین موارد غرق‌شدگی مربوط به مناطق جزیره‌ای به‌ویژه قشم و کیش بوده و در سرزمین اصلی موردی گزارش نشده است.

او تصریح کرد: شهرداری‌های شهرهای ساحلی باید به‌صورت ویژه موضوع ایمنی سواحل را پیگیری کرده و نسبت به استقرار نجات‌غریق در نقاط حادثه‌خیز اقدام کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری، اطلاع‌رسانی و حضور مستمر نیروهای امدادی در سواحل می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حوادث و ارتقای امنیت گردشگران در ایام نوروز داشته باشد.

در این جلسه بر ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، برگزاری نوروزگاه‌ها، آماده‌سازی بوستان‌های محل اسکان، ساماندهی و تجهیز ستادهای استقبال از مسافران و گردشگران نوروزی در مبادی ورودی استان و شهر بندرعباس، تأمین زیرساخت‌های لازم در بوستان‌های اسکان موقت، ترددهای غیرمجاز دریایی و... بحث و تبادل نظر شد تا با برنامه‌ریزی منسجم، شرایط مطلوبی برای میزبانی از گردشگران نوروزی فراهم شود.