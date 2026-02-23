به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد اردو افطار خانوادگی با هدف تقویت پیوندهای خانوادگی و اجتماعی در فضایی معنوی و شاد تا ۲۹ اسفند در فرهنگسراهای پایتخت برگزار می‌شود. این برنامه که از ۳۰ بهمن ماه تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در فرهنگسراهای تهران برگزار می‌شود.

این رویداد با بهره‌گیری از بخش‌هایی چون جشنواره‌های فرهنگی و هنری، جنگ‌ شادی هدفمند، بازی‌های جمعی و خانوادگی و مسابقات فرهنگی با رویکرد تربیتی، تلاش دارد تا ضمن ایجاد تجربه‌ای به‌یادماندنی از افطار، مهارت‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری را در میان نوجوانان و خانواده‌ها ارتقا بخشد.

اردوگاه‌های سازمان شامل مدیریت‌های فرهنگی هنری مناطق ۴، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۰ و ۲۲ به همراه فرهنگسراهای انقلاب اسلامی، امام (ره)، خراسان، قرآن، باغ موزه قصر و مجتمع فرهنگی خواجوی کرمانی، میزبان این برنامه‌ها خواهند بود. ثبت‌نام و پذیرش شرکت‌کنندگان صرفاً از طریق سامانه اردویی panelordoo.farhangsara.ir انجام خواهد شد.

جامعه مخاطبان در این اردوی خانوادگی نخبگان، تشکل‌های دانشجویی، اعضای انجمن‌های اردویی، خانواده بیماران خاص، بانوان و دختران نوجوان روزه اولی به صورت اختصاصی در برخی از شب‌ها هستند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۱۸۳۷ تماس بگیرند و یا به نزدیک‌ترین فرهنگسراهای محل سکونت خود مراجعه کنند.