استیناف فولاد خوزستان و شمس آذر در دو پرونده رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان به عنوان تجدید نظرخواه طی دادخواستی به طرفیت آقای فرشید باقری به عنوان تجدید نظر خوانده به موجب لایحه ای ضمن اعتراض به دادنامه شماره ۵۶۵۵ صادره از کمیته وضعیت بازیکنان تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده در کمیته استیناف را تقدیم نمود و وفق بند ۱۱ ماده ۱۱ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان به منظور رفع نقص دادخواست و پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی طی نامه شماره ۱۴۰۴۴۹۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ به تجدید نظرخواه ابلاغ اما تا زمان انشاء رای پاسخی از سوی وی واصل نگردیده است با توجه به اینکه وفق بند ۳ ماده ۱۴ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان تجدید نظرخواه نسبت به پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی در مهلت مقرر اقدام ننموده و از سوی دیگر نظر به اینکه صرف تقدیم لایحه تجدید نظر خواهی استحقاقی برای محکوم علیه ایجاد نخواهد کرد قرار رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام میگردد. این قرار ظرف مهلت ۷ روز از تاریخ ابلاغ و پس از پرداخت هزینه قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال است.

باشگاه فرهنگی ورزشی شمس آذر قزوین به عنوان تجدید نظرخواه طی دادخواستی به طرفیت آقای شاهین ثاقبی به عنوان تجدید نظر خوانده به موجب لایحه ای ضمن اعتراض به دادنامه شماره ۵۶۳۵ صادره از کمیته وضعیت بازیکنان تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده در کمیته استیناف را تقدیم نمود و وفق بند ۱۱ ماده ۱۱ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان به منظور رفع نقص دادخواست و پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی طی نامه شماره ۱۴۰۵۱۰۵۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ به تجدید نظرخواه ابلاغ اما تا زمان انشاء رای پاسخی از سوی وی واصل نگردیده است با توجه به اینکه وفق بند ۳ ماده ۱۴ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان تجدید نظرخواه نسبت به پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی در مهلت مقرر اقدام ننموده و از سوی دیگر نظر به اینکه صرف تقدیم لایحه تجدید نظر خواهی استحقاقی برای محکوم علیه ایجاد نخواهد کرد قرار رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می گردد. این قرار ظرف مهلت ۷ روز از تاریخ ابلاغ و پس از پرداخت هزینه قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال است.