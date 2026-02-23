سردار شریف: بیداری جهانی علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف، رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس در دومین جلسه این ستاد که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی صبح امروز (دوشنبه ۴ اسفند ماه) در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: امسال چهل و ششمین راهپیمایی روز جهانی قدس را در روز بیست و دوم اسفند ماه برگزار خواهیم کرد، مانند سال‌های گذشته با انگیزه‌ای بیشتر و با شور و حرارتی جدی‌تر حمایت خودمان را از ملت فلسطین، مبارزین سرزمین فلسطین و جبهه مقاومت که برای آزادی قدس شریف تلاش می‌کنند، اعلام می‌کنیم.

وی افزود: افتخار داریم که در ایران اسلامی بعد از انقلاب، دومین راهپیمایی ملی ما متعلق به روز قدس و حمایت از مردم فلسطین است، خدا را شاکریم که دوراندیشی امام و تداوم آن از سوی رهبر انقلاب موجب شد امروز همه دنیا به ماهیت رژیم صهیونیستی پی ببرد.

رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس با طرح این موضوع که امام راحل ۴۷ سال قبل رژیم صهیونیستی را سرطانی نامید و حالا همه جهان به آن پی برده است، ادامه داد: در کمتر از دو سال بیش از ۹۰ هزار انسان بی‌گناه در غزه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و بیش از ۲۰۰ هزار نفر معلول و مجروح شدند.

سردار شریف با اشاره به نابودی هزاران مدرسه، بیمارستان و خانه در غزه توسط رژیم صهیونیستی، گفت: حالا جهان بیش از گذشته به ماهیت رژیم صهیونیستی پی برده‌ و در سراسر دنیا بیداری شکل گرفته که ارزشمند است و به دنبال طوفان الاقصی شکل گرفت.

رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس خاطر نشان کرد: صرف‌نظر از هیاهوی رسانه‌ای رژیم صهیونیستی، تمامی کارشناسانی که توانمندی‌های این رژیم را مورد بررسی قرار داده‌اند، اذعان دارند که شرایط بسیار سختی بر این رژیم تحمیل شده است.

وی ادامه داد: جریان مقاومت به‌ویژه مردم غزه، علی‌رغم تمامی آسیب‌ها و دردها، همچنان به آرمان فلسطین پایبندند. رژیم صهیونیستی هیچ یک از اهداف اعلامی خود را محقق نکرده است. حماس همچنان پابرجاست، مردم غزه حامی حماس هستند و رهبران حماس همچنان مصمم هستند تا برای آزادی قدس و احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین مبارزه کنند.

سردار شریف گفت: در ستاد انتفاضه و قدس، در طول ۴۶ سال گذشته، با شرایط مختلفی روبرو بوده‌ایم. امروز، در آستانه برگزاری ششمین سالگرد روز جهانی قدس، جریان فلسطین زنده‌تر، به‌روزتر و با انگیزه‌تر از همیشه است.

وی اظهار کرد: تمامی تلاش‌های رژیم صهیونیستی در جهت به فراموشی سپردن مسئله فلسطین به نتیجه نرسیده است. امروز، جهان به‌طور قاطعانه می‌داند که مسئله فلسطین نه‌تنها مسئله اول امت اسلامی، بلکه مسئله اول دنیاست.

وی تاکید کرد: بزرگ‌ترین شکست برای رژیم صهیونیستی این است که با آن امپراتوری عظیم رسانه‌ای، در تلاش بوده تا مسئله فلسطین را فراموش کند، اما امروز همه می‌دانند که دغدغه اصلی این رژیم حفظ امنیت ۲۷۰۰۰ کیلومتر سرزمین تصرف‌ شده است. هنوز خاطره دیوار بلند بطنی از ذهن جهانیان پاک نشده و هنوز عملیات برق‌آسای طوفان الاقصی فراموش نشده و به‌ طور حتم، این امکان وجود دارد که عملیات‌هایی مشابه به شیوه‌هایی متفاوت، تکرار شود.

سردار شریف اظهار کرد: فلسطینی‌ها با عزم و اراده‌ای راسخ و با پشتیبانی امت اسلامی و عنایت خداوند متعال، به هدف خود خواهند رسید و رژیم صهیونیستی هرگز نمی‌تواند در مقابل خواسته‌های مشروع مردم فلسطین ایستادگی کند.