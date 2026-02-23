به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری، ضمن تبریک ایام ماه رمضان، در مورد پیش‌نویس ایران و گمانه‌زنی‌ها در مورد توافق موقت میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: گمانه زنی در مورد نحوه ادامه مذاکرات زیاد است و هیچ کدام از این گمانه زنی‌ها را تایید نمی‌کنیم.

وی بیان کرد: تدوین هر متن مذاکراتی قاعدتا در هر روند مذاکراتی کاری مشترک است. دیدگاه‌های ما در مورد تحریم‌های ظالمانه آمریکا روشن است و از دیدگاه‌های آمریکایی‌ها به خوبی مطلع هستیم. الان در مرحله تدوین دیدگاه‌هایمان هستیم و امیدواریم ظرف دو سه روز آینده بتوانیم یک دور دیگری را داشته باشیم.

وی در مورد مصاحبه ویتکاف و اینکه تلویحا خواستار تسلیم ایران شده است و اینکه ایران فاصله یک هفته ای با سلاح هسته ای دارد، افزود: این اولین بار نیست که با اظهارات ضدونقیض مواجهیم. من داوری را به مردم فهیم ایران می‌سپارم.

ایران در پیگیری مسیر دیپلماتیک جدی است

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: هیچ مذاکره ای که هدفش وادار کردن یک طرف به خواسته های خودش است، به نتیجه نمی رسد. ایران در پیگیری مسیر دیپلماتیک جدی است، چون به حقانیت دیدگاه‌هایمان مطمئن هستیم. ما ثابت قدم و با اطمینان نسبت به محکم بودن پایه های مطالباتمان در حوزه هسته ای و رفع تحریم ها ادامه خواهیم داد.

بقایی در مورد سفر علی لاریجانی به عمان، گفت: باید این خبر را راستی آزمایی کنم و بنده از چنین سفری اطلاعی ندارم.

ما پیش شرطی برای بازدید آژانس نداریم

بقایی درباره اظهارات گروسی برای بازدید آژانس از تاسیسات، گفت: ما پیش شرطی برای بازدید آژانس نداریم. بحث همکاری با آژانس متفاوت است. موضوع بازدید تاسیسات آسیب دیده متفاوت است، چون شیوه ای برای بازرسی وجود ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد اظهارات ویتکاف مبنی بر تعجب ترامپ از عدم تسلیم ایران، گفت: این اطمینان از اعتماد به حقانیت خودمان و تاریخ و تمدن ایران است. اساسا هم منش و کنش ایرانی ها نشان داده که با تسلیم‌ میانه ای ندارند و خواست ایرانیان، عزت و احترام و حفظ تمامیت سرزمینی است. تسلیم با همه قواعد بین الملل مغایر است. طبیعتا ملتی که تصمیم گرفته برای عزت خودش هزینه دهد، قطعا همچنان بر این مسیر ثابت قدم خواهد بود.

وی در مورد واکنش ایران به تروریستی اعلام کردن نیروهای اتحادیه اروپا، گفت: مبنای بیانیه ما بر اساس مصوبه مجلس است. مصوبه اتحادیه اروپا قطعا خلاف اصول و قواعد بنیادین حقوق بین الملل بود و اقدامی ناموجه بود. تحت هیچ شرایطی برچسب زدن به نیروهای رسمی یک کشور مجاز نیست. پاسخ ما در تقابل با این اقدام بود. از این پس نیروهای اروپایی در منطقه ما به نحو دیگری به آنها نگاه خواهد شد. از این به بعد اینها تروریستی هستند و آثار و پیامدهای خودش را دارد.

بقایی درباره پیشنهاد ایران در جلسه خلع سلاح هسته ای در ژنو، اظهار کرد: این پیشنهاد از دهه ها قبل مطرح شده و در راستای تحقق یکی از اصول مندرج برای خلع سلاح کشورهای دارای سلاح هسته ای است. این کشورها مدام در مسیر پیشرفته کردن ذخایر تسلیحاتی گام برداشتند. این یک مطالبه عمومی برای اجرای مفاد معاهده منع اشاعه است.

بقایی در مورد ادعاها پیرامون تقابل وزارت خارجه و شعام درباره مذاکرات، بیان کرد: ما در رابطه با موضوع هسته‌ای بر اساس تصمیم هایی که در شورای عالی امنیت ملی اتحاذ می شود، عمل می‌کنیم. همه دستگاه های ذی ربط در این روند مشارکت دارند و دیدگاه‌های خود را بیان می‌کنند. در نهایت در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته می‌شود.

واژه تسلیم برای ما پذیرفتنی نیست

وی در رابطه با اطمینان ایران برای ایستادگی مقابل زیاده خواهی آمریکا، تاکید کرد: این اطمینان از حقانیت خودمان و تاریخ و فرهنگ ایران است. واژه تسلیم برای ما پذیرفتنی نیست. منش و کنش ایرانی‌ها نشان داده که با تسلیم میانه ای ندارند. از لحاظ حقوق بین الملل، صحبت از تسلیم با همه اصول قواعد بین الملل ناسازگار است. کشورها عضویت برابر در سازمان ملل دارند و هر تعاملی باید بر اساس پذیرش حاکمیت دولت ها انجام شود.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان از سوی ایران، گفت: روابط ما با افغانستان برمبنای احترام و روابط متقابل و بر پایه مشترکات دینی و فزهنگی است. نگرانی های مشترکی با هم داریم از جمله ناامنی در مرز و مواد مخدر و بحث آب. تماس ها و مراودات دو کشور در سطح خوبی ادامه دارد. بحث شناسایی از مدت‌ها مطرح بوده است. بحث سیاسی است و هرزمان به نتیجه قطعی برسیم، اعلام خواهیم کرد.

وی در مورد اظهارات عراقچی برای پذیرش پروتکل الحاقی، افزود: پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه در زمان اجرای برجام عمل کردیم. بنابراین تجربه ای داریم. چنین تصمیم داوطلبانه ای منوط به در مبحث رفع تحریم‌هاست. اصل موضوع مسبوق به سابقه است و ابزاری برای اطمینان بخشی نسبت به برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران است.

بقایی در واکنش به ادعاها مبنی بر طولانی کردن مذاکرات از سوی ایران، تصریح کرد: این هیچ مبنایی ندارد. ما بارها گفتیم برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هفته ها بدون توقف ادامه دهیم. اینکه مذاکرات هر ۱۰ روز برگزار می‌شود، گزینه مطلوب ما نیست. مذاکراتی برای ما سودمند است که منتج به نتیجه شود. عقل حکم می‌کند هر چه زودتر برای رفع تحریم‌ها اقدام کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد اظهارات عراقچی مبنی بر تجربه تلخ شکست اروپا در تجربه برجامی، گفت: بر پیشبرد منافع ملی ایران متمرکز هستیم.

بقایی در پاسخ به سؤالی درباره هشدارهای برخی از کشورها به شهروندانشان برای ترک ایران، گفت: ۲۴ ساعت است که با یک جنگ روانی و رسانه‌ای مواجه هستید. مردم ما در معرض یک جنگ روانی بی سابقه در طول تاریخ هستند، اما به خوبی دریافته‌اند که برای مقابله با این جنگ روانی باید آگاهانه رفتار کنند. رفت و آمدها هست و نمی‌توانیم حکم قطعی دهیم که همه دارند می‌روند یا می‌آیند.

واکنش ایران به انتقال اعضای داعش از سوریه

بقایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در مورد انتقال اعضای گروه داعش از سوریه و فرار آن‌ها به سمت عراق و ترکیه، گفت: موضوع مهمی است. عراق،‌ ایران و سوریه هزینه‌های سنگینی برای این قضیه پرداختند. ما تجربه سخت مقابله با تروریسم داعش داشتیم. ایران، عراق و سوریه هزینه سنگینی پرداختند. کل جهان از فداکاری ایران منتفع شدند. طبیعی است که ایران نسبت به هر تحولی که می تواند زمینه ساز رشد تروریسم در منطقه شد، نگران است. ما نگرانی خود را به دوستان عراقی منعکس کردیم. قطعا خود عراقی‌ها نسبت به خطرات این موضوع آگاه هستند.

وی درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اظهار کرد: در این مورد تردیدی نیست که هدف از اعمال تحریم برای چیست. قبلا با عناوینی همچون حمایت از مردم ایران توجیه می‌کردند، اما در این سالهای اخیر خیلی صریح اعلام می‌کنند که هدف فشار بر شهروندان ایرانی است تا فشار را احساس کنند و علیه دولت اعتراض کنند. این اعتراف ها بر مسئولیت آمریکا در همه سطوح تاکید دارد. مسئولیت آمریکا هیچ وقت به خاطر جنایاتشان پایان پیدا نمی‌کند.

بقایی درمورد اظهارات عراقچی مبنی بر دسترس بودن توافق بهتر نسبت به برجام، بیان کرد: وظیفه ما به عنوان دستگاه دیپلماسی تامین حقوق ملت ایران است. قاعدتا ما تفاهمی را می توانیم بپذیریم که شاخصه این موضوع یعنی تامین حقوق ایران را در خودش داشته باشد. هم بحث هسته‌ای و هم رفع تحریم‌ها. مهم این است که طرف مقابل به این جمع بندی برسد که برنامه هسته‌ای ایران صلح آمیز است. این اعتمادسازی کاملا در دسترس است، چون هیچ انحرافی در برنامه ما تاکنون دیده نشده است. اگر در بیان این ادعا یعنی دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای جدیت داشته باشند، این موضوع قابل وصول است.

برای اسرائیل هیچ تفاوتی بین شیعه، سنی، عرب و عجم وجود ندارد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در واکنش به اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی برای مقابله با محور شیعه، تصریح کرد: شتر در خواب بیند پنبه دانه؛ نکته ای که در این سخن مهم است این است که برای اسرائیل هیچ تفاوتی بین شیعه و سنی و عرب و عجم وجود ندارد. بارها تاکید کردند که هدفشان تسلط بر کل منطقه است. اسم آوردند از کشورهای عربی که باید سرزمین ها به اسرائیل ملحق شود. چنین گفته‌هایی بیش از پیش دوستان ما در منطقه را به این نتیجه می‌رساند که خطر فوری، رژیم صهیونیستی است و نیاز است قبل از اینکه دیر شود، منطقه در برابر چنین توهمات خطرناکی با یکدیگر همکاری بیشتری داشته باشند.

وی در مورد اینکه آیا وزارت خارجه برنامه‌ای برای تعیین تکلیف نقش رژیم صهیونیستی در مذاکرات دارد، گفت: رژیم نقش ثابتی در روند مذاکرات داشته که آن تخریب بود. حیات رژیم در تداوم ناامنی و اغتشاش در غرب آسیا است. این رژیم دوستانی در غرب دارد، لذا تلاش می‌کنند شعار آمریکا اول را به شعار اسرائیل اول تبدیل کنند.

نیروهای نظامی ما در خلال انجام مذاکرات هوشیارتر هستند

بقایی در واکنش به تهدیدات آمریکا علیه ایران در خلال مذاکرات، تصریح کرد: اگر منجر به جنگ شود، جنگ‌آوران ما پاسخ می‌دهند. نیروهای ما با چشمانی باز ۲۴ ساعته برای دفاع از کیان ایران آماده هستند. وظیفه وزارت خارجه، دیپلماسی است. در این دو دوره مذاکرات بر منافع و حقوق ایران پافشاری شد. ایران بدون توجه به این تهدیدات بر پیشبرد منافع و حقوق ملی ایران متعهد است. هرگاه احساس کنیم طرف مقابل از این روند برای فریبکاری سواستفاده کند، مواضع مناسب را اتخاذ خواهیم کرد. ما تجربه های قبلی را نمی‌توانیم فراموش کنیم. در زمانی که ما در میز مذاکره هستیم، حتما نیروهای نظامی ما هوشیارتر هستند.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد آغاز به کار بانک VTB روسیه در ایران، ادامه داد: یکی از کارویژه های دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه همین است و قطعا اقدامات لازم برای تسهیل این امر صورت می‌گیرد.

وی در ادامه در مورد تاریخ ارسال متن پیشنهادی ایران برای مذاکره، افزود: اینکه چگونه و چه زمانی باشد، بحث هایی است که با میانجی ما عمان بحث می‌شود. ما مشغول جمع‌بندی دیدگاه ها درباره همه جنبه های تشکیل یک توافق هستیم.

وی در واکنش به اظهارات ویتکاف مبنی بر غنی سازی صفر و ضرب الاجل ترامپ برای مذاکره، افزود: ما اگر بخواهیم با حسن نیت نگاه کنیم این را به خطای زبانی می‌گذاریم. این بحثی که مطرح شده کاملا نادرست است. ولی این نکته که تناقض گویی ها از طرف مقامات آمریکا یک مانع عمده در روند مذاکرات است را فکر نمی‌کنم کسی تردید ایجاد کند. ما بر اساس منافع خودمان و اولویت های خودمان عمل می‌کنیم.

بقایی در واکش به سوالی مبنی بر اینکه طبق گفته عراقچی مبنی بر اینکه بازرسی از تأسیسات آسیب دیده نیازمند چارچوبی مورد توافق متقابل بین ایران و آژانس است و در حال کار کردن روی آن هستیم و آیا قرار است توافقی جدید با آژانس حاصل شود و آیا گروسی هم در مذاکرات پنجشنبه حضور خواهد داشت، گفت: در مورد حضور گروسی در دور بعدی مذاکرات این بحث مطرح است و هنوز نمی‌توانم نظر قطعی دهم. در مورد بازدید از سایت‌های آسیب دیده این موضوعی است بین ما و آژانس و علی‌الاصول مستلزم تفاهم در خصوص یک شیوه نامه مشخص است که با توجه به جمیع جهات از جمله قانون مصوب مجلس و رویه پیش‌بینی شده در این قانون تدوین شود، فعلاً در این مرحله نیستیم، هر چند در خصوص همکاری‌ها با آژانس تبادلات و تماس‌ها به صورت مستمر وجود دارد.

یک بخش لاینفک از هر توافقی، احترام به حق ایران برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای است

وی با اشاره به توافق برد - برد، خاطر نشان کرد:‌ توافقی که حق تضییع شده ایرانیان را برگرداند، مطالبه اصلی ماست و در حوزه هسته‌ای هم حقوق ایران که به رسمیت شناخته شده باید مورد احترام قرار بگیرد. احترام به حق ایران برای بهره‌مندی صلح آمیز از انرژی هسته‌ای یک بخش لاینفک از هر توافقی است.

وی درباره تنش بین پاکستان و افغانستان، گفت:‌ بروز تنش و تشدید تنش بین دو کشور آثار و تبعاتی فراتر از آن‌ها خواهد داشت. توصیه همیشگی ما گفتگو و خویشتنداری و تلاش برای رفع اختلافات از طریق دیپلماسی است. آمادگی خود را برای استفاده از مساعی جمیله برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها اعلام کردیم. امیدواریم با گفتگوی مبتنی بر حسن‌نیت بین دو طرف این وضعیت خاتمه یابد.

بقایی در واکنش به شرط گذاشتن کانادا برای رابطه با ایران، تاکید کرد: دولت کانادا باید نگران وضعیت خودش باشد، چرا که آمریکا می‌خواهد آن را به عنوان ایالت پنجاه و چندم خودش الحاق کند.

وی در واکنش به مخالفت انگلیس برای استفاده آمریکا از پایگاه دیگوگارسیا برای حمله به ایران، گفت: هر کشوری که تعهدات خودش و حاکمیت ملی کشورها را جدی بگیرد و قائل به این باشد که نظم بین المللی باید مبنا باشد، حتما از اعمال زور علیه کشور دیگر حمایت نمی‌کند. مهم این است که همه کشورها در نظر داشته باشند تهدید از طریق زور، مهمترین مخل اصول منشور ملل متحد است و می تواند منجر به تهدید صلح و امنیت در منطقه شود.