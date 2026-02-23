وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، وضعیت جوی و دریایی استان طی امروز دوشنبه آرام خواهد بود، اما از روز سه شنبه با وزش بادهای جنوبی و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با وزش باد شدید شمال غربی، خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای به استان دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آیده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد امروز متغیر، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۴ کیلومتر در ساعت و از فردا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا امروز ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر خواهد بود.