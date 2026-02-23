۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

ابراهیمی: ۲۴۵ پروژه گردشگری در گیلان فعال است

رشت- معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: ۲۴۵ پروژه سرمایه گذاری گردشگری به ارزش ۵۲ هزار میلیارد ریال در استان فعال است.

حسین ابراهیمی در حاشیه نشست با فعالان صنعت گردشگری در شهرستان مرزی آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همراهی استاندار گیلان، فرمانداران و فعالان بخش خصوصی تلاش می‌کنیم نوروز پیش‌رو را با بهترین کیفیت میزبانی کنیم.

وی افزود: بنا به گفته وزیر میراث فرهنگی با تصمیم دولت شعار سال ۱۴۰۵، «وفاق و همدلی با عبور از سوگ» تعیین شده که تحقق آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری گیلان افزود: در حال حاضر ۲۴۵ پروژه سرمایه‌گذاری با ارزش ۵۲ هزار میلیارد ریال در استان در دست اجراست که از این میان ۱۳ هتل چهار و پنج‌ستاره در دستور کار قرار دارد و می‌تواند ظرفیت اقامت گیلان را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ حدود هزار میلیارد ریال اعتبار به تاسیسات گردشگری استان اختصاص یافت و امیدواریم در سال ۱۴۰۵ نیز با اتکا به برنامه هفتم توسعه و همراهی بخش خصوصی، طرح‌های مؤثری در حوزه گردشگری گیلان اجرا شود.

ابراهیمی درباره نشست امروز با فعالان گردشگری آستارا نیز گفت: بخشی از مسائل مطرح‌شده مربوط به حوزه شهرستان است که با همکاری فرماندار و شهردار قابل حل خواهد بود و برخی دیگر نیز در حوزه اختیارات اداره‌کل میراث فرهنگی است که با هماهنگی نماینده اداره‌کل در شهرستان به وزارتخانه منعکس می‌شود.

وی تأکید کرد: توصیه وزیر میراث فرهنگی این است که مردم و گردشگران با رضایتمندی کامل به استان‌ها سفر کنند، ما نیز با همکاری همه دستگاه‌ها تلاش می‌کنیم مشکلات فعالان این صنعت را برطرف کنیم تا شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش گردشگری گیلان باشیم.

    • سلطان IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      ۲۴۵ پروژه دو تاشو بصورت دقیق و کامل به مردم استان نشان دهید که هم مقرون به صرفه،هم دارای جاذبه و هم بتواند نماینده خوبی از استان باشد که وقتی گردشگر از گیلان رفت دوباره بیاید.

