ابراهیمی: ۲۴۵ پروژه گردشگری در گیلان فعال است

حسین ابراهیمی در حاشیه نشست با فعالان صنعت گردشگری در شهرستان مرزی آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همراهی استاندار گیلان، فرمانداران و فعالان بخش خصوصی تلاش میکنیم نوروز پیشرو را با بهترین کیفیت میزبانی کنیم.
وی افزود: بنا به گفته وزیر میراث فرهنگی با تصمیم دولت شعار سال ۱۴۰۵، «وفاق و همدلی با عبور از سوگ» تعیین شده که تحقق آن نیازمند همکاری همه دستگاهها است.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در حوزه گردشگری گیلان افزود: در حال حاضر ۲۴۵ پروژه سرمایهگذاری با ارزش ۵۲ هزار میلیارد ریال در استان در دست اجراست که از این میان ۱۳ هتل چهار و پنجستاره در دستور کار قرار دارد و میتواند ظرفیت اقامت گیلان را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ حدود هزار میلیارد ریال اعتبار به تاسیسات گردشگری استان اختصاص یافت و امیدواریم در سال ۱۴۰۵ نیز با اتکا به برنامه هفتم توسعه و همراهی بخش خصوصی، طرحهای مؤثری در حوزه گردشگری گیلان اجرا شود.
ابراهیمی درباره نشست امروز با فعالان گردشگری آستارا نیز گفت: بخشی از مسائل مطرحشده مربوط به حوزه شهرستان است که با همکاری فرماندار و شهردار قابل حل خواهد بود و برخی دیگر نیز در حوزه اختیارات ادارهکل میراث فرهنگی است که با هماهنگی نماینده ادارهکل در شهرستان به وزارتخانه منعکس میشود.
وی تأکید کرد: توصیه وزیر میراث فرهنگی این است که مردم و گردشگران با رضایتمندی کامل به استانها سفر کنند، ما نیز با همکاری همه دستگاهها تلاش میکنیم مشکلات فعالان این صنعت را برطرف کنیم تا شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش گردشگری گیلان باشیم.
