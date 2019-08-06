به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان بعد از ظهر سه شنبه در رأس هیئتی از زیرساختها و ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی شهرستان مرزی بندر آستارا در شمال غربی استان گیلان بازدید کرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور را در این سفر مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، فرماندار آستارا و فرماندهان هنگ مرزی و انتظامی آستارا همراهی می کردند.
علی اصغر مونسان در این سفر از منطقه نمونه گردشگری استیل آستارا، بندر و منطقه ویژه اقتصادی، پل و پایانه مرزی، پارک جنگی بی بی یانلو، هتل پارلا، منطقه نمونه گردشگری تله کابین و گردنه پرتردد حیران آستارا بازدید و با وضعیت زیرساختهای اقتصادی و گردشگری این شهرستان مرزنشین در شمال کشور آشنا شد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در این بازدیدها با اشاره به اهمیت شهرستان مرزنشین و گردشگر پذیر آستارا بر تقویت زیرساختهای گردشگری این شهرستان تاکید کرد.
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد پروژه های گردشگری در دولت دوازدهم به بهره برداری خواهد رسید، اظهار کرد: سرمایه گذاری در حوزه گردشگری بسیار اهمیت دارد.
وی با اشاره به فعالیتهای ممتاز بندر و منطقه ویژه اقتصادی آستارا گفت: این بندر توانایی فعالیت کشتیهای گردشگری و تفریحی را دارد.
معاون رئیس جمهور مرز آستارا را یکی از مرزهای امن کشور عنوان کرد و گفت: رفت و آمد اتباع خارجی در مرز آستارا رونق خوبی دارد و جمهوری اسلامی ایران به ارتباطات دوستانه و به ویژه در حوزه گردشگری اهمیت قائل است.
نظر شما