به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار صبح یکشنبه اعضای شورای علمی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری سیستان و بلوچستان با آیتالله مصطفی محامی، نماینده ولیفقیه در استان، بر ضرورت اثربخشی واقعی اقدامات، پرهیز از موازیکاری و تمرکز بر اجراییسازی اسناد توسعهای تأکید شد.
آیتالله محامی با اشاره به تعدد اسناد تدوینشده توسط دستگاههای مختلف، مشکل اصلی را نه کمبود سند، بلکه نبود مدیریت یکپارچه برای اجرای اسناد دانست و افزود: موازیکاری، دوبارهکاری و جزیرهای عمل کردن دستگاهها، مانع اصلی دستیابی به نتایج مطلوب در استان است.
امام جمعه زاهدان با اشاره به مسائل منطقه سیستان بهویژه در حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی، بر لزوم جمعبندی واحد و هماهنگی بین نهادها تأکید کرد و تجربه سفر شهید آیتالله رئیسی به منطقه را نمونهای مؤثر از این همافزایی دانست. وی همچنین بر بهرهگیری از ظرفیتهای استانی برای تصمیمگیری در چارچوب قانون تأکید کرد و گفت: نباید از ظرفیتهای بومی برای رفع مشکلات مردم غافل ماند.
آیتالله محامی احصای چالشهای قانونی و مقرراتی در حوزههایی چون تجارت مرزی و کشاورزی را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: مهمتر از سندنویسی، اجراییسازی است و نباید کارها در چرخه بیپایان کارشناسی متوقف شود. وی با تأکید بر تجمیع دیدگاههای نخبگان برای تدوین اسناد جامع، بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و افزایش رضایتمندی عمومی را خواستار شد.
در ابتدای این دیدار، ابراهیمزاده دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان، این مجموعه را شعبه منطقهای مرکز پژوهشهای مجلس معرفی کرد که با بهرهگیری از نخبگان بومی، به دنبال شناسایی چالشها و ارائه راهکارهای عملی در حوزههای مختلف است.
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