ضرورت تبیین حوادث بی نظیر دفاع مقدس ایلام برای نسل جوان

به گزارش خبرنگار مهر، تاجالدین صالحیان صبح دوشنبه در دومین یادواره شهدای حادثه حمله به زمین فوتبال ایلام اظهار داشت: بر اساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ میلادی و دو پروتکل الحاقی سال ۱۹۷۷، هرگونه اقدام نظامی علیه غیرنظامیان و افراد مستقر در اردوگاهها ممنوع است و دولتها موظفاند از وقوع چنین فجایعی جلوگیری کنند.
وی افزود: حمله به زمین فوتبال و جان باختن جمعی از مردم بیگناه از موارد نادر و فاجعهبار تاریخ معاصر است و نقض صریح تمام موازین حقوق بینالملل محسوب میشود.
معاون سیاسی استاندار ایلام خاطرنشان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود به این مسئله اشاره فرمودهاند، بسیاری از هموطنان از ابعاد این حادثه وحشیانه آگاه نیستند و لازم است مسئولان با اطلاعرسانی درست، ابعاد انسانی و حقوقی این فاجعه را برای جامعه و مجامع جهانی روشن سازند.
صالحیان با تأکید بر لزوم تشکیل دبیرخانه دائمی یادواره شهدای حادثه فوتبال ایلام گفت: مسئولان باید با همکاری دستگاههای ذیربط این یادوارهها را هر سال با شکوه بیشتری برگزار کنند تا یاد و خاطره شهدا زنده نگهداشته شود.
وی اضافه کرد: در شرایطی که کشور ما در معرض هجمههای ابرقدرتها قرار دارد، بزرگداشت شهدا یک وظیفه ملی و دینی است؛ شهدا ولینعمتهای این ملتاند و تکریم خانوادههای آنان وظیفهای شرعی و انسانی است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام در پایان با اشاره به ضرورت تبیین این حوادث در مجامع بینالمللی خاطرنشان کرد: همه دستگاهها پای کار هستند اما حقیقتاً کوتاهیهایی صورت گرفته و باید این موضوع در سطح جهانی مطرح شود تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری گردد. امیدواریم با تشکیل دبیرخانه و استمرار یادوارهها، بتوانیم وظیفه خود را در قبال شهدا به بهترین نحو ادا کنیم.
