منیر: کشف ۸۱ کیلو تریاک از ۳ قاچاقچی توسط پلیس اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عادل منیر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل موفق شدند در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی ۳ قاچاقچی عمده مواد مخدر را در حوزه استحفاظی شهرستان اردبیل دستگیر کنند.

وی افزود: در این عملیات ۸۰ کیلو و ۹۳۰ گرم تریاک کشف و ۲ دستگاه سواری مورد استفاده قاچاقچیان مواد مخدر توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه قاچاقچیان مواد مخدر با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند؛ ضرورت مشارکت اجتماعی و احساس مسئولیت جمعی در حوزه مبارزه با مواد مخدر و پدیده شوم اعتیاد را مورد تاکید قرار داد و گفت: تلفن های ۱۱۰ و۱۳۰ پلیس به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه سوداگران مرگ می باشد.