بستر لازم برای برگزاری باشکوه جشن گرگعیان در شادگان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری صبح امروز دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان با محوریت برنامه‌ریزی برای ماه رمضان، مراسم شب‌های قدر، ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و آیین سنتی گرگیعان اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی و مذهبی باید با انسجام، هماهنگی و تعیین دقیق شرح وظایف دستگاه‌ها اجرا شود تا از هرگونه ناهماهنگی بین‌دستگاهی جلوگیری کرد.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله با آسیب‌های فرهنگی افزود: لازم است فعالیت‌ های فرهنگی تمامی ادارات شهرستان به‌صورت مستمر و هدفمند اجرا شود تا این برنامه ها در مسیر کاهش آسیب‌های تهدیدکننده آینده نسل جوان اثرگذار و نتیجه‌بخش باشد.

سرپرست فرمانداری شادگان با قدردانی از تلاش‌های امام جمعه، اعضای شورای تامین، دستگاه‌های اجرایی، هیئات های مذهبی و فعالان فرهنگی شهرستان تصریح کرد: مصوبات این شورا باید دارای زمان‌بندی مشخص، مسئول اجرایی معین و پیش‌بینی منابع مالی باشد تا بصورت دقیق عملیاتی شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ساماندهی دست فروشان و رفع سد معبر در سطح شهر گفت: برخورد مقطعی راه‌حل اساسی نیست بلکه باید با جانمایی مناسب، ایجاد بازارچه‌های مشخص، تامین زیرساخت‌هایی نظیر برق، خدمات شهری و جمع‌آوری پسماند زمینه ساماندهی اصولی این موضوع فراهم شود.

عفری‌ بر مسئولیت اجتماعی تمامی دستگاه‌ها در حمایت از برنامه‌های فرهنگی ماه رمضان تاکید کرد و افزود: شهرداری‌ها و سایر ادارات و دستگاه‌هایی اجرایی در پشتیبانی از مساجد، موکب ها و مراسم‌ مذهبی بیش از پیش مشارکت فعال و مؤثر داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت حفظ آرامش و وحدت در شهرستان بیان کرد: با توجه به انتخابات پیش‌رو در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ همه دستگاه‌ها با دعوت به همدلی زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و با مشارکت حداکثری را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری مراسم گرگیعان در شهرستان، برنامه‌ریزی افطاری‌ها، برگزاری مراسم احیای شب‌های قدر، اجرای دقیق مصوبات شورای فرهنگ عمومی، تعیین زمان‌بندی برنامه‌های ماه رمضان و ساماندهی فضای شهری و روستایی از مهمترین مصوبات این جلسه بود.