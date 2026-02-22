  1. استانها
  2. خوزستان
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸

ثبت‌نام ۱۰۳۶ داوطلب انتخابات شورای اسلامی روستاهای شادگان

شادگان - سرپرست فرمانداری شادگان از ثبت‌نام یک هزار و ۳۶ داوطلب انتخابات شورای اسلامی روستاهای شهرستان شادگان خبرداد.

حبیب عفری‌ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان فرآیند ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستاهای این شهرستان اظهار کرد: در مجموع یک هزار و ۳۶ نفر برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی روستاهای بخش‌های مرکزی، خنافره و دارخوین ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود:در بخش مرکزی ۷۳۹ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۷۰۷ نفر آقا و ۳۲ نفر خانم هستند.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: در بخش خنافره نیز ۱۶۶ نفر شامل ۱۶۰ نفر آقا و ۶ نفر خانم ثبت‌نام کرده‌اند.

عفری‌ تصریح کرد: در بخش دارخوین نیز ۱۳۱ نفر ثبت‌نام داشته‌اند که از این تعداد ۱۲۳ نفر آقا و هشت نفر خانم هستند.

سرپرست فرمانداری شادگان با تأکید بر فراهم بودن بسترهای قانونی و اجرایی برگزاری انتخابات بیان کرد: ستاد انتخابات شهرستان با برنامه‌ریزی دقیق، در تلاش است انتخاباتی سالم، قانونمند و باشکوه برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

کد خبر 6756187

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها