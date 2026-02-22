حبیب عفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان فرآیند ثبتنام داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستاهای این شهرستان اظهار کرد: در مجموع یک هزار و ۳۶ نفر برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی روستاهای بخشهای مرکزی، خنافره و دارخوین ثبتنام کردهاند.
وی افزود:در بخش مرکزی ۷۳۹ نفر ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۷۰۷ نفر آقا و ۳۲ نفر خانم هستند.
سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: در بخش خنافره نیز ۱۶۶ نفر شامل ۱۶۰ نفر آقا و ۶ نفر خانم ثبتنام کردهاند.
عفری تصریح کرد: در بخش دارخوین نیز ۱۳۱ نفر ثبتنام داشتهاند که از این تعداد ۱۲۳ نفر آقا و هشت نفر خانم هستند.
سرپرست فرمانداری شادگان با تأکید بر فراهم بودن بسترهای قانونی و اجرایی برگزاری انتخابات بیان کرد: ستاد انتخابات شهرستان با برنامهریزی دقیق، در تلاش است انتخاباتی سالم، قانونمند و باشکوه برگزار شود.
به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
