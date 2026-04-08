عفری: شادگان آماده برگزاری انتخاباتی پرشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر امروز چهارشنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان شادگان اظهار کرد: از نظر آمادگی و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات، همه زیرساخت‌ها و تدابیر لازم در شهرستان در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اهمیت آمادگی همه‌ جانبه برای برگزاری انتخابات، افزود: فرآیند برگزاری انتخابات طبق جدول زمان‌بندی در حال انجام و لازم است همه ادارات و دستگاه‌های شهرستان با انسجام و هماهنگی، پشتیبانی لازم را انجام دهند تا شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه در شهرستان باشیم.

عفری با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی با تمام توان پای کار انتخابات باشند، افزود:شرح وظایف کمیته‌ های ستاد انتخابات فرمانداری از پیش تعیین شده و ضروری است با توجه به شرایط موجود نیازها و انتظارات به صورت دقیق احصا و پیگیری شود.

سرپرست فرمانداری شادگان در خاتمه گفت: انتظار می‌رود با تعامل و هم افزایی همه مجریان زمینه حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ۱۱ اردیبهشت‌ماه فراهم شود.