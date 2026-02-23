۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

طلا فروش متخلف در البرز نقره داغ شد

کرج- مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از محکومیت ۶ میلیارد ریالی طلا فروش متخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی گفت: پرونده ۷۰ گرم طلای قاچاق وارداتی به ارزش ۲ میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده باتوجه به مدارک موجود در پرونده و عدم ارائه مستندات گمرکی که مبین ورود قانونی آن از طریق مبادی رسمی کشور باشد، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط طلای کشف شده، متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۷۶۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رزاقی گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، در هنگام بازرسی از یک واحد صنفی طلافروشی این تخلف را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی همچنین گفت: پرونده فروش انواع دارو ایرانی به ارزش سه میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال و کرم های پوستی غیر مجاز به ارزش ۶۲ میلیون ریال در شعبه دهم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده باتوجه به مدارک موجود در پرونده و عدم ثبت به موقع و آنی ورود و خروج داروها در سامانه تیتک، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رزاقی گفت: شعبه همچنین برای بهای مال از دست رفته و موجود نبودن داروها، سه میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال و بابت کرم های غیرمجاز ۶۲ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت هفت میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

وی بیان کرد : معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، این داروها را در بازرسی از یک داروخانه به ظن قاچاق کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

    • رضا آزاد IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      به نظر شما چه مدت زمان نیاز هست تا این جریمه ها به سود تبدیل شوند از نظر ناکار شناسی حقی نهایتاً ر یک ماه ، بعد آن هم متخلف خبره شده گیر نمیفتد و بعداز آن ماهی دوبرابر سود به ازای هر ریال جریمه همراه خواهد بود
    • سعید IR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      هرچه تخلف صنفی مانند شیرینی پزی طلا فروشی تقلبی در شهرستان کارگر نشین کرج چرا

