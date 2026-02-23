به گزارش خبرگزاری مهر، آیین گرامیداشت دانش‌آموختگی دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد، دوره ۸۵ مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد، فرمانده نیروی هوایی، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، امیر سرتیپ عبدالعلی پورشاسب، جانشین رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی، جانشینان فرماندهان نیروی دریایی، زمینی و پدافند هوایی ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان نیروها و یگان‌های ارتش در دافوس آجا، برگزار شد.

در این مراسم، ضمن تقدیر از اساتید و دانشجویان برتر در رشته‌های مختلف، از خانواده شهید علیرضا بوستان افروز، از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه، تجلیل شد.

سرهنگ شهید علیرضا بوستان افروز به‌عنوان افسر پدافند هوایی کشور، در جریان حمله ددمنشانه و جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی به تهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد و جان خود را در راه دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی فدا کرد.

وی دانشجوی دوره فرماندهی و ستاد ارتش در دافوس بود که با شروع تجاوز وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی، داوطلبانه به یاری هم‌رزمان پدافندی خود شتافت.