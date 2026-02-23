سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیشیابی، امروز به دلیل حاکمیت جریانات شرقی، آسمان استان ابری خواهد بود و در برخی نقاط بارشهای خفیف و پراکنده همراه با پدیده مه دور از انتظار نیست.
وی افزود: بهتدریج از فردا با عبور موجی از تراز میانی جو، بر شدت ناپایداریها افزوده میشود بهطوریکه در برخی ساعات شاهد بارندگی خواهیم بود و در نواحی کوهستانی و ارتفاعات، بارش برف پیشبینی میشود. همچنین مهگرفتگی میتواند موجب کاهش دید افقی در برخی مناطق شود.
جعفری با بیان اینکه این شرایط ناپایدار تا روز چهارشنبه در سطح استان تداوم دارد، اظهار کرد: برای روز پنجشنبه جوی نسبتاً آرام در منطقه مورد انتظار است.
کارشناس هواشناسی گلستان درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: سردترین نقطه استان در شبانهروز گذشته گنبدکاووس با ۶ درجه سانتیگراد ثبت شد و اینچهبرون با ۱۹ درجه سانتیگراد گرمترین شهر استان بود.
وی افزود: حداقل دمای گرگان صبح امروز ۱۰ درجه سانتیگراد گزارش شده و پیشبینی میشود حداکثر دمای امروز این شهر به ۱۵ درجه سانتیگراد برسد.
