به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در حالی به ایستگاه پایانی خود در دور برگشت رسیده که دو دیدار حساس و سرنوشت‌ساز میان تیم‌های بزرگ قاره سبز، تکلیف دو سهمیه دیگر مرحله نیمه‌نهایی را مشخص خواهد کرد. هر دو بازی راس ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

در یکی از مهم‌ترین دیدارها، تیم فوتبال بایرن مونیخ در ورزشگاه خانگی خود میزبان رئال مادرید خواهد بود؛ دیداری که با توجه به برتری ۲ بر یک بایرن در دیدار رفت، با حساسیت بالایی دنبال می‌شود.

در دیدار رفت که در مادرید برگزار شد، بایرن مونیخ موفق شد با گل‌های لوئیس دیاز و هری کین به پیروزی برسد و نوار شکست‌ناپذیری ۹ بازیه رئال در این تقابل را پایان دهد. با این حال، گل دیرهنگام کیلیان امباپه باعث شد امیدهای رئال برای بازی برگشت همچنان زنده بماند.

بایرن مونیخ تحت هدایت وینسنت کمپانی در شرایطی بسیار مطلوب قرار دارد و این تیم در رقابت‌های اروپایی فصل جاری در تمامی بازی‌های خانگی خود به پیروزی رسیده و میانگین ۳.۲ گل در هر بازی را به ثبت رسانده است. همچنین تنها دو شکست در ۴۴ بازی اخیر، نشان از فرم بسیار خوب این تیم دارد.

در سوی مقابل، رئال مادرید با اتکا به تجربه بالای خود در لیگ قهرمانان اروپا و با حضور ستارگانی چون امباپه و جود بلینگام امیدوار است بتواند بار دیگر در شب‌های اروپایی بازگشتی تاریخی رقم بزند.

ترکیب احتمالی دو تیم نیز به این شرح اعلام شده است:

بایرن مونیخ: مانوئل نویر، یوشوا کیمیش، دایو اوپامکانو، جاناتان تا، استانیشیچ، پاولویچ، اولیسه، سرژ گنابری، لوئیس دیاز، هری کین

رئال مادرید: لونین، ترنت الکساندر-آرنولد، رودیگر، ادر میلیتائو، فران گارسیا، فدریکو والورده، کاماوینگا، بلینگام، آردا گولر، امباپه، وینیسیوس جونیور

وینسنت کمپانی، سرمربی بایرن مونیخ، در نشست خبری پیش از این دیدار گفت: «همه بازیکنان در دسترس هستند و با انگیزه بالا وارد این مسابقه می‌شویم. احترام زیادی برای رئال قائلیم اما با اعتماد به نفس به دنبال پیروزی هستیم.»

در مقابل، جود بلینگام هافبک رئال مادرید نیز این دیدار را «مانند یک فینال» توصیف کرد و تأکید داشت که تیمش با ذهنیت برد وارد میدان خواهد شد.

در دیگر دیدار حساس این مرحله، تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه خانگی خود میزبان اسپورتینگ لیسبون خواهد بود. آرسنال در دیدار رفت موفق شد با تک‌گل دقایق پایانی کای هاورتس در لیسبون به پیروزی یک بر صفر دست یابد و با برتری نسبی پا به بازی برگشت بگذارد.

اسپورتینگ با وجود شکست در بازی رفت، همچنان امیدوار به خلق شگفتی در لندن است؛ هرچند آمارها نشان می‌دهد این تیم در سال جاری تنها یک پیروزی خارج از خانه در رقابت‌های اروپایی کسب کرده است.

ترکیب احتمالی آرسنال: رایا، بن وایت، ویلیام سالیبا، گابریل، هینکاپیه، زوبیمندی، دکلان رایس، مادوئکه، ابرچی ازه، ترسار، ویکتور گیوکرس

ترکیب احتمالی اسپورتینگ: روی سیلوا، فرسندا، دیومانده، گونسالو ایناسیو، آراوخو، هولماند، موریته، کاتامو، ترینکائو، پدرو گونسالوس، سوارس

میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، پیش از این دیدار اظهار داشت: «هدف ما انجام کاری است که در تاریخ باشگاه بی‌سابقه بوده است. باید بدون ترس و با تمام توان بازی کنیم.»

در مقابل، سرمربی اسپورتینگ نیز تأکید کرد تیمش با وجود سختی کار، باید هویت خود را حفظ کرده و برای خلق یک اتفاق تاریخی تلاش کند.

بر این اساس، دو دیدار بایرن مونیخ - رئال مادرید و آرسنال - اسپورتینگ لیسبون، تکلیف چهره‌های نهایی مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا را مشخص خواهد کرد؛ دیدارهایی که با توجه به نتایج بازی رفت، از حساسیت و جذابیت ویژه‌ای برخوردار هستند.