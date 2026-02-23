ارتقای کیفیت آموزشی بزرگترین دستاورد دولت در چهارمحال و بختیاری  

به گزارش خبرنگار مهر، داوود روستایی صبح دوشنبه در جلسه شورای اموزش و پرورش با اشاره به تحویل ۲۴۰۰ پروژه آموزشی در مهرماه گذشته اظهار کرد: دانشآموزان استان از مدارس نو با امکانات جدید بهرهمند شدند و در گام دوم نیز ۵۴۰۰ پروژه در دست اجراست که بخشی از آن تا مهرماه آینده به نتیجه خواهد رسید.
وی افزود: دولت چهاردهم مصمم است گام سوم نهضت عدالت تربیتی را نیز تعریف کند تا برخی فضاهای آموزشی بهروز شوند. توسعه آموزشگاههای فنیوحرفهای و کاردانش، ارتقای کیفیت آموزش و توانمندسازی معلمان از جمله برنامههای محوری دولت در این مسیر است.
روستایی با اشاره به مشارکت گسترده مردم و خیرین در مدرسهسازی گفت: برخلاف پیشبینیها، مردم با همت رئیسجمهور، سکانداری وزیر آموزش و پرورش و حمایت سایر وزرا پای کار آمدند. مجمع خیرین مدرسهساز ۱۸ درصد رشد داشته و نهادهایی همچون بنیاد علوی، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و بسیج سازندگی نیز در این حرکت مشارکت کردهاند.
وی ادامه داد: عدالت تربیتی صرفاً ساخت فضا و تجهیزات نیست، بلکه ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی را نیز دربر میگیرد. بخشی از پروژههای اجرا شده ورزشی و پرورشی بوده و توانمندسازی معلمان، مربیان پرورشی، مشاوران مدارس و مربیان تربیتبدنی نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین آموزش دانشآموزان برای شناخت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی جزو اهداف این طرح است.
جانشین قرارگاه جهادی عدالت تربیتی تأکید کرد: برخلاف برخی شبهات، دولت سهم خود را در مدرسهسازی بهطور کامل ایفا کرده است. تنها در دو هفته گذشته ۲۰ همت از مطالبات معلمان پرداخت شد و سرانههای آموزشی و بودجههای سازمان نوسازی مدارس نیز چند برابر شده و به موقع تخصیص یافته است.
وی در پایان گفت: هدف دولت این است که اگر قرار است جامعه ساخته شود، باید ابتدا مدرسه ساخته شود، معلم توانمند گردد و دانشآموزان خوب تربیت شوند تا جامعهای پویا و متعالی شکل گیرد.
نظر شما