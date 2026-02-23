۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۵۷

کشف و توقیف بیش از ۴۰ تن چوب قاچاق در هوراند

هوراند-فرمانده سپاه هوراند از کشف و ضبط بیش از ۴۰ تن چوب‌آلات جنگلی قاچاق در روستای نیق از توابع بخش مرکزی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) این ناحیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی عابدینی شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: این عملیات با اشراف اطلاعاتی دقیق توسط سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه هوراند و با همکاری عوامل فراجا انجام شد که در نتیجه آن، مقادیر قابل توجهی چوب‌آلات جنگلی که به‌صورت غیرمجاز برداشت و دپو شده بود، کشف و توقیف گردید

وی افزود: برابر بررسی‌های به‌عمل‌آمده، این محموله به‌صورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوزهای لازم از منابع طبیعی، نگهداری و آماده انتقال به خارج از منطقه بود که با اقدام به‌موقع نیروهای اطلاعاتی، از ادامه تخلف جلوگیری شد.

کد خبر 6757084

