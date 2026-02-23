کشف و توقیف بیش از ۴۰ تن چوب قاچاق در هوراند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی عابدینی شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: این عملیات با اشراف اطلاعاتی دقیق توسط سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه هوراند و با همکاری عوامل فراجا انجام شد که در نتیجه آن، مقادیر قابل توجهی چوب‌آلات جنگلی که به‌صورت غیرمجاز برداشت و دپو شده بود، کشف و توقیف گردید

وی افزود: برابر بررسی‌های به‌عمل‌آمده، این محموله به‌صورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوزهای لازم از منابع طبیعی، نگهداری و آماده انتقال به خارج از منطقه بود که با اقدام به‌موقع نیروهای اطلاعاتی، از ادامه تخلف جلوگیری شد.