به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد در ستاد تنظیم بازار لرستان، اظهار داشت: امروز نظارت سنتی به‌تنهایی برای تنظیم بازار جوابگو نیست و باید به سمت نظارت هوشمند حرکت کنیم.

وی گفت: نظارت باید به سمتی برود که نیاز به حضور فیزیکی کمتر شود.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، افزود: همه بارها و بارنامه‌های وارده و خارج شده از استان رصد می‌شوند و لازم است در سطح خرد هم این رصد صورت بگیرد.

نوسان قیمت برخی کالاها از جمله موارد نارضایتی است

امیدی شاه‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در این زمینه در سطح استان کمبود نداریم، در ماه‌های گذشته مشکلاتی وجود داشت؛ اما اکنون هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نوسان قیمت برخی کالاها از جمله موارد نارضایتی است، افزود: افزایش قیمت در استان‌ها رخ نمی‌دهد، در واقع وقتی کارخانه‌ها در خارج استان و در مرکز قیمت‌گذاری می‌کنند، فروشنده‌های خرد تابع قیمت‌گذاری آن مجموعه‌ها هستند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، تصریح کرد: در واقع باید کنترل کافی روی واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان اصلی صورت بگیرد.

امیدی شاه‌آباد، تصریح کرد: در استان‌ها فروشنده خرد تأثیر زیادی در افزایش قیمت ندارد.

برپایی نمایشگاه‌های بهاره در لرستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به‌ضرورت برگزاری نمایشگاه‌های بهاره، بیان داشت: در نمایشگاه بهاره که از ۱۸ تا ۲۸ اسفندماه برگزار می‌شود باید کالاها با تخفیف ویژه ارائه شود تا مردم بتوانند از این فرصت بهره کافی را برای تأمین اقلام موردنیاز ببرند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، یادآور شد: در زمینه میوه نیز، میوه شب عید استان تأمین شده ولی بازهم باید آمادگی کامل را در این زمینه داشته باشیم.

امیدی شاه‌آباد در خصوص وضعیت نانوایی‌های استان نیز، گفت: فروش و نقل‌وانتقال مجوز نانوایی‌ها را متوقف و کنترل کردیم تا از بروز مشکل در حوزه نانوایی‌ها، جلوگیری کنیم.

برای تأمین گوشت قرمز و مرغ مشکلی نداریم

وی با اشاره به تولید گوشت و مرغ در استان نیز، بیان داشت: ازآنجاکه استان ما تولید کافی دارد و حتی به استان‌های دیگر فرستاده می‌شود، در این زمینه میزان گوشت موردنیاز استان اعم از گوشت قرمز و گوشت مرغ مشکل خاصی نداریم و نظارت نیز به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، اضافه کرد: جلسات ستاد تنظیم بازار استان از ابتدای سال به‌صورت مستمر برگزار شده و تاکنون ۴۸ جلسه نیز در این زمینه برگزار شده است.

امیدی شاه‌آباد، ادامه داد: در کمیته امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، طرح کالابرگ نیز به‌خوبی در استان در حال اجرا است، هرچند اوایل طرح به بهانه اینکه مبالغ کالابرگ دیر پرداخت می‌شود، مواردی گران‌فروشی مشاهده شد؛ اما به‌سرعت موضوع رسیدگی و رفع شد که خوشبختانه در این طرح اکنون مشکل خاصی نداریم.