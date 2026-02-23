به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد: از واشنگتن می خواهیم تا پس از تصمیم دیوان عالی آمریکا، اقدامات گمرکی یک‌جانبه خود را لغو کند.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حکم دیوان عالی این کشور، تعرفه واردات از همه کشورها را از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش داد.

رئیس‌ جمهوری آمریکا در تروث سوشال نوشت: بر اساس بررسی دقیق، جزئی و کامل تصمیم مسخره، بد و فوق‌ العاده ضد آمریکایی دیوان عالی آمریکا در مورد تعرفه‌ ها که دیروز پس از ماه‌ ها بررسی صادر شد، من به عنوان رئیس جمهور آمریکا بی درنگ تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر کشورهایی را که بسیاری از آنها دهه‌ هاست بدون هیچ جبرانی (تا زمانی که من بر سر کار آمدم!) از ایالات متحده کلاهبرداری می‌کنند، به سطح کاملا مجاز و از نظر قانونی بررسی شده ۱۵ درصدی افزایش خواهم داد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که دیوان عالی آمریکا در تصمیمی که پیش‌تر اعلام شد، با درخواست دولت ترامپ برای اعمال تعرفه‌های گمرکی بر اساس یک سازوکار مشخص مخالفت کرده بود.

دیوان عالی آمریکا روز جمعه تعرفه‌های ترامپ را لغو کرد.