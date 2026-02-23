به گزارش خبرگزاری مهر، سیدصادق پژمان، مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، از راهاندازی صندوق نیکوکاری «همیار فرهنگ و هنر» با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار و همکاری نهاد مالی سهم آشنا با هدف پیوند دادن سرمایهگذاری مالی با نیکوکاری در حوزه فرهنگ و هنر خبر داد و عنوان کرد: هدف اصلی از راهاندازی این صندوق، حمایت پایدار از پروژههای فرهنگی ـ هنری، ایجاد تأثیر اجتماعی مثبت و ترکیب نیکوکاری هدفمند در حوزه فرهنگ و هنر با ایجاد بازدهی مالی سالانه ۲۷.۵ درصد با مدیریت حرفهای است.
وی افزود: این صندوق با رویکرد تلفیق نیکوکاری، سرمایهگذاری، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار فرهنگ و هنر و ایجاد سازوکار نوین تأمین مالی فرهنگی ایجاد شده است.
ایجاد جریان پایدار مالی برای حمایت از پروژههای فرهنگی
مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با اشاره به ضرورت راهاندازی این صندوق تصریح کرد: کمبود منابع پایدار مالی در حوزه فرهنگ و هنر، ضعف زیرساختهای فرهنگی، بهرهگیری از ابزارهای مالی نوین برای ایجاد درآمد پایدار و نیاز به ایجاد جریان دائمی درآمدی برای حمایت از پروژههای فرهنگی از مهمترین دلایل ایجاد این صندوق عنوان شد.
وی با بیان اینکه تمرکز اصلی و انحصاری صندوق بر توسعه فرهنگ و هنر است، و تاکنون عموم مردم حدود 26 میلیارد تومان سرمایهگذاری کردهاند گفت: قسمتی از منابع صندوق در تولید آثار هنری و توسعه پژوهشهای مرتبط با فرهنگ و هنر، توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری، تقویت هنرهای بومی و سنتی، تقویت تعاملات فرهنگی بینالمللی و حمایت از صادرات فرهنگی و دیپلماسی هنر و حمایت از نوآوریهای فرهنگی دیجیتال و زیستبوم خلاق هزینه خواهد شد.
حفظ اصل سرمایه در کنار حمایت هدفمند از فرهنگ
پژمان با اشاره به ویژگیهای این صندوق اظهار داشت: در این صندوق، سرمایهگذار تنها بخشی از سود حاصل سرمایهگذاری را به حوزه فرهنگ و هنر اختصاص میدهد و در هر زمان که بخواهد میتواند اصل سرمایه خود را برداشت کند و همچنین سود توافق شده سالیانه نیز به صورت ماهیانه پرداخت میشود. این در حالی است که در امور خیریه، مشارکتکننده کل مبلغ را اهدا میکند. همچنین در این صندوق، حفظ اصل سرمایه، ترکیب همزمان سود مالی و نیکوکاری در حوزه فرهنگ و هنر، سود سالانه بالا تا ۲۷ درصد، مدیریت حرفهای مالی و شفافیت و نظارت قانونی بازار سرمایه فراهم شده است.
وی درباره نحوه تأمین سود صندوق گفت: سود سالانه ۲۷.۵ درصد از طریق سرمایهگذاری حرفهای منابع صندوق در بازار سرمایه و سایر ابزارهای مالی با درآمد ثابت تأمین میشود و این سرمایهگذاریها شامل اوراق با درآمد ثابت، ابزارهای مالی کمریسک و سایر ظرفیتهای بازار سرمایه تحت مدیریت حرفهای است.
فعالیت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
وی با اشاره به ساختار و نظارت قانونی صندوق تصریح کرد: این صندوق در قالب صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت از نوع صدور و ابطالی فعالیت میکند و مجوز رسمی خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کرده و تحت نظارت این نهاد فعالیت دارد. همچنین ارکان متولی و حسابرس مستقل بر عملکرد مدیر اجرایی و محل هزینهکرد منابع نظارت دارند و گزارشدهی مالی و حسابرسی رسمی نیز انجام میشود.
پژمان با بیان اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکتها، سازمانها و نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی میتوانند در این صندوق مشارکت کنند، گفت: هیچ محدودیتی در میزان سرمایهگذاری وجود ندارد. اما با توجه به اینکه هر صندوق سرمایهگذاری در زمان صدور مجوز و فعالیت از سازمان بورس، دارای یک سقف سپردهپذیری میباشد، در مواردی که سرمایهگذاری به میزان بالایی باشد، بهتر است با مدیر اجرایی هماهنگی صورت پذیرد.
وی با اشاره به سه روش مشارکت شامل بخشش کامل سرمایه و سود، حفظ سرمایه و بخشش کامل سود و یا حفظ سرمایه و بخشش بخشی از سود حاصل از عملکرد صندوق گفت: مشارکتکنندگان میتوانند بر اساس تمایل خود یکی از این روشها را انتخاب کنند.
برآورد جذب ۵۰۰ میلیارد ریال در سال نخست
مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر با اشاره به اهداف پیشرو اظهار داشت: هدایت منابع مالی به توسعه فرهنگی، ایجاد تأثیر اجتماعی پایدار و تقویت مشارکت عمومی از جمله مهمترین کارکردهای این صندوق در تحقق مسئولیت اجتماعی است و برآورد میشود در سال اول، ۵۰۰ میلیارد ریال منابع در صندوق همیار آشنا ایرانیان جذب شود.
لازم به ذکر است ثبتنام و مشارکت از طریق وبسایت صندوق همیار آشنا ایرانیان و همچنین اپلیکیشن «همراه صندوق» امکانپذیر است. سرمایهگذاران محترم میتوانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی و صدور واحدهای سرمایهگذاری به نشانی http://hamyarfund.ir/ مراجعه کرده و نسبت به سرمایهگذاری اقدام کنند، یا جهت راهنمایی بیشتر با واحد پذیرش مدیر اجرایی صندوق به شماره ۰۲۱۲۷۷۱ تماس حاصل فرمایند.
