به گزارش خبرگزاری مهر، نشستی تخصصی با حضور وحید ضرغامی دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته و اعضای انجمن کامپاند و مستربچ ایران برگزار شد.

در این نشست، دکتر خراسانی رئیس هیئت مدیره انجمن کامپاند، اهداف و برنامه‌های آینده این صنعت را تشریح کرد و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان پلیمر، آمیزه و مستربچ مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین دکتر وحید ضرغامی دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته با اشاره به برنامه‌های حمایتی معاونت علمی و ستاد مواد و ساخت پیشرفته، بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی تأکید و اعلام کرد: طرح‌های فناورانه‌ای که منجر به تولید محصولات رقابتی و کاهش ارزبری شوند، مورد حمایت ویژه قرار خواهند گرفت.

در بخش دیگری از این جلسه، تعرفه‌ها و لیست مواد خام و نیمه‌خام مرتبط با ماده ۹۹ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور در گروه مواد پلیمری و شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.

در این راستا، ستاد با استدلال علمی و فنی و با منطق برد-برد، در روند پیگیری موضوع در معاونت علمی ایفای نقش نموده و به عنوان پل ارتباطی، نظرات بخش خصوصی و دانش‌بنیان کشور را به‌طور مناسب در پیشبرد اهداف این قانون لحاظ خواهد کرد. این اقدام‌ها به منظور تسهیل فرآیندهای اقتصادی و حمایت از تولید داخلی در راستای منافع ملی صورت می‌گیرد.

این نشست، گامی مهم در جهت هم‌افزایی بخش خصوصی و نهادهای دولتی، افزایش فرصت‌های صادراتی و برگزاری رویدادهای علمی، ترویجی و نمایشگاهی برای توسعه صنعت پلیمر کشور است. تلاش برای ایجاد همکاری‌های استراتژیک و ترویج نوآوری‌ها، آینده‌ای روشن و رقابتی‌تر برای صنعت پلیمر ایران را نوید می‌دهد.