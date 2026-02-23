بورس سبز شد؛ شاخص ۶۱ هزار واحد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز دوشنبه -۴ اسفند ۱۴۰۴- با رشد ۶۱ هزار و ۶۵۵ واحدی به سطح سه میلیون و ۶۸۰ هزار واحد رسید، با این حال نتوانست بار دیگر کانال ۳.۷ میلیون واحدی را که روز گذشته از دست داده بود، پس بگیرد.

شاخص هم‌وزن نیز امروز ۸ هزار و ۵۲۹ واحد افزایش یافت و در ارتفاع ۹۵۰ هزار و ۲۲۱ واحد قرار گرفت.

در جریان معاملات امروز بازار سهام، ۳۴۶ هزار معامله به ارزشی در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید.

همچنین شاخص فرابورس با رشد ۲۸۲ واحدی به عدد ۲۸ هزار و ۲۳۴ واحد رسید. در این بازار نیز ۳۶۷ هزار معامله انجام شد که ارزشی بالغ بر ۴۷۹ هزار میلیارد تومان داشت.