۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

پیوند هویت و گردشگری؛ مرمت بازارهای تاریخی شیراز شتاب گرفت

شیراز-روند بهسازی بازار وکیل و دیگر بازارهای کهن شیراز با بازدید معاون گردشگری استانداری فارس، پروژه‌های مرمت و ساماندهی این مجموعه‌های تاریخی برای میزبانی شایسته ازمسافران نوروزی شتاب گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ظهر دوشنبه با حضور در بازار وکیل از روند اجرای پروژه‌های مرمت و بهسازی این مجموعه تاریخی بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی فرماندار شیراز، مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی انجام شد، آخرین وضعیت تعمیر پشت‌بام‌ها، اصلاح کانال فاضلاب، ترمیم سقف‌ها و به‌روزرسانی تأسیسات برق و مخابرات بررسی شد.

در ادامه این برنامه پارسایی در نشستی با حضور امنا و نمایندگان بازارهای تاریخی شیراز با تأکید بر اینکه محور اصلی هویت تاریخی شیراز از بازارهای کهن این شهر عبور می‌کند، اظهار داشت: بازارهای تاریخی نه‌تنها قلب تپنده اقتصاد سنتی شهر هستند، بلکه نقش مهمی در شکل‌گیری خاطره مسافران و زائران، به‌ویژه در ایام نوروز، ایفا می‌کنند.

وی تلاش برای بهبود مستمر وضعیت این بازارها را خدمتی مستقیم به مردم و فعالان اقتصادی دانست و افزود: اداره کل میراث فرهنگی استان با وجود محدودیت نیرو و امکانات و مسئولیت صیانت از هزاران اثر ثبت ملی، با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شهرداری منطقه تاریخی و راه و شهرسازی استان، حمایت‌های لازم را در دستور کار دارد.

معاون استاندار فارس از پیش‌بینی و تخصیص اعتبارات ملی برای مرمت و بهسازی بازارهای تاریخی از جمله بازار حاجی، اردوبازار شیراز، بازار نو شیراز، سرای روغنی شیراز و سرای فیل شیراز خبر داد و گفت این اعتبارات به‌زودی عملیاتی خواهد شد.

پارسایی همچنین از راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی بازار، ارتقای بهداشت و نظافت با همکاری شهرداری شیراز، مرمت سردرهای فرعی بازار و بهره‌گیری از سرویس بهداشتی مجاور سرای روغنی خبر داد و تأکید کرد: تمامی دستگاه‌ها و کسبه بازار تلاش دارند تا در آستانه نوروز، شرایط مطلوبی برای میزبانی از گردشگران فراهم شود.

وی بازگشایی محور ارتباطی بازار حاجی به حرم شاهچراغ و همچنین بازگشایی ورودی بازار وکیل شمالی از مقابل ارگ کریم‌خان را اقدامی مؤثر در رونق بازارهای تاریخی و تقویت پیوند هویتی این بافت ارزشمند عنوان کرد.

در پایان، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با حضور دوباره در مسجد وکیل و بازدید از طرح‌های مرمتی، دستوراتی برای تسریع در آماده‌سازی این مجموعه تاریخی جهت استقبال از مسافران نوروزی صادر کرد.

کد خبر 6757640

