۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

اعزام ۵۶۸ مبلغ به مدارس خراسان جنوبی برای تقویت بنیه دینی دانش‌آموزان

بیرجند- مدیر حوزه علمیه خراسان جنوبی از اجرای گسترده طرح مدارس امین در استان خبر داد و گفت: در سال تحصیلی جاری ۵۶۸ مبلغ خواهر و برادر به مدارس استان اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی رستمیانی صبح دوشنبه در جمع رسانه ها با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری ۵۶۸ مبلغ خواهر و برادر به مدارس استان اعزام شده‌اند، افزود: هدف از اجرای این طرح تعمیق تربیت دینی، اخلاقی و هویتی دانش‌آموزان و پاسخگویی فعال به نیازهای فکری و اعتقادی نسل نوجوان است.

وی با تأکید بر اینکه مدرسه امین تلاشی برای ایجاد پیوندی عمیق میان حوزه‌های علمیه و نظام تعلیم و تربیت است، افزود: این طرح به دنبال پوشش خلأهای تربیتی است که صرفاً با آموزش رسمی قابل جبران نیست.

مدیر حوزه علمیه خراسان جنوبی با اشاره به پوشش حداکثری مدارس، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار، اظهار کرد: انتخاب مدارس بر اساس شاخص‌هایی چون میزان آسیب‌های اجتماعی، جمعیت دانش‌آموزی، درخواست مدیر مدرسه و شرایط فرهنگی منطقه و با رویکردی عدالت‌محور صورت می‌گیرد.

رستمیانی با اشاره به استقبال خوب مدارس از این طرح، بیان کرد: وجود کمبود نیروی انسانی و محدودیت‌های اعتباری از چالش‌های فراروی این برنامه است.

وی با بیان اینکه با وجود این تنگناها، روحیه جهادی طلاب و حمایت‌های موجود مانع از توقف طرح شده است، افزود: امید است با تأمین پایدار منابع، کیفیت و پوشش این طرح بیش از پیش افزایش یابد.

کد خبر 6757432

