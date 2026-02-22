به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» نیز در استان خراسان رضوی آغاز شده و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱-خدا، بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است

۲-شیطان میان مومنان جدایی می اندازد

۳-لزوم رعایت انصاف و عدالت

۴-کمک به فقرا و نیازمندان

شرکت‌کنندگان باید امروز یکشنبه سوم اسفند تا ساعت ۲۴ گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۳۸۸ارسال نمایند.

به قید قرعه روزانه به تعدادی از شرکت کنندگان هدایای نفیسی اهداء می‌شود.

همراهان با این طرح می‌توانند اپلیکیشن زندگی با آیه‌ها رو نصب کنند و از جوایز نفیس و میلیونی بهره‌مند شوند.

