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۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

شرکت‌کنندگان طرح «زندگی با آیه‌ها» تا روز سوم به ۲ میلیون نفر رسیدند

شرکت‌کنندگان طرح «زندگی با آیه‌ها» تا روز سوم به ۲ میلیون نفر رسیدند

تعداد شرکت‌کنندگان طرح «زندگی با آیه‌ها» تا روز سوم ماه رمضان به دو میلیون نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، با استقبال گسترده مردم در نهضت بین‌المللی زندگی با آیه‌ها، تعداد شرکت‌کنندگان این طرح تا پایان روز سوم ماه مبارک رمضان به دو میلیون نفر رسید.

این پویش برای سومین سال و با هدف انس گرفتن مردم با ۳۰ آیه قرآن کریم برگزار می‌شود.

شرکت کنندگان با ارسال عدد ۱ به سامانه ۳۰۰۰۲۱۲ آیات را می‌خوانند و از طریق بسته‌های رسانه‌ای با مضامین این آیات آشنا می‌شوند.

همراهان پویش زندگی با آیه‌ها همچنین با شرکت در مسابقات مختلف، در قرعه کشی هدایای ارزنده ای از جمله سفر حج، کربلا، مشهد و... شرکت می‌کنند. سال گذشته بیش از ۱۱ میلیون نفر در طول ماه مبارک رمضان در این پویش شرکت کردند.

کد مطلب 6757679
سیده فاطمه سادات کیایی

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