در دیدار وزیر خارجه عراق با تام باراک درباره ایران چه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، فواد حسین وزیر خارجه عراق در بغداد از تام باراک فرستاده ویژه آمریکا به سوریه و هیئت همراه وی استقبال کرد.

تام باراک از اقدام مهم دولت عراق در انتقال عناصر داعشی از مراکز بازداشت در خارج به زندان‌های عراق در چارچوب تقویت حاکمیت عراق و برعهده گرفتن مسئولیت‌ های قانونی آن قدردانی کرد.

فواد حسین نیز گفت که عراق به تماس‌های خود با تعدادی از کشورها برای بازگرداندن شهروندان خود که در پرونده‌های تروریسم دست دارند ادامه می ‌دهد.

وی در ادامه از موافقت دولت ترکیه برای تحویل گرفتن داعشی‌های دارای تابعیت ترکیه قدردانی کرد.

در این دیدار همچنین درباره توافق امضا شده میان نیروهای قسد و دمشق رایزنی صورت گرفت و دو طرف بر حمایت خود از این توافق و ضرورت پایبندی به اجرای آن که در تقویت امنیت و ثبات سوریه تاثیر مستقیم می‌گذارد، تاکید کردند.

در این دیدار روابط ایران و آمریکا و روند مذاکرات میان آنها مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر خارجه عراق در این باره به خطر وقوع هرگونه جنگ احتمالی و پیامدهای آن بر سراسر منطقه اشاره و حمایت عراق از راه‌های مسالمت آمیز و دور بعدی مذاکرات که قرار است پنجشنبه آتی با میانجیگری عمان میان نمایندگان دولت‌های امریکا و ایران برگزار شود، را اعلام کرد.

دو طرف در این دیدار به طور مفصل درباره روند تشکیل دولت عراق و چالش‌های مرتبط با نامزدهای نخست وزیری و ریاست جمهوری گفتگو کردند.

باراک در ادامه به دیدگاه آمریکا در این باره اشاره کرد.

در ادامه وزیر خارجه عراق به باراک گفت: تشکیل دولت عراق یک مسأله داخلی است و ما آرای شرکای بین‌المللی خود به ویژه آمریکا به عنوان کشور همپیمان را مطابق نیاز هر دولت جدید عراق به تعامل مثبت با سیاست‌های دیگر کشورها، مد نظر قرار می‌دهیم.

وی در پایان بر ضرورت تداوم ارتباط و هماهنگی طی مرحله آتی تا تکمیل تشکیل دولت عراق تاکید کرد.