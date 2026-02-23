به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌بین شهردار منطقه یک تهران، در بیست و پنجمین دوره تنفیذ احکام شهرداران مدارس منطقه که با حضور حمید رضا عباسی مدیر آموزش و پرورش منطقه یک،سلیمه رودکی معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه، شهرداران نواحی و مسئولین اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران و دانش آموزان منتخب طرح، برگزار شد گفت: وقتی آموزش از سنین پایین‌تر و در مدارس شروع شود حاصل آن جامعه‌ای آگاه، مسئولیت پذیر و مشارکت جو خواهد بود.

حق بین طرح شهردار مدرسه را در انتقال تجربیات مدیریت شهری به دانش آموزان و استفاده از نظریات و دستاوردهای آنها جهت شناسایی نیازهای واقعی جامعه و برنامه‌ریزی درست، بسیار مهم دانست.

شهردار منطقه یک نبود مدیریت یکپارچه شهری را مهم‌ترین چالش شهر دانست و گفت: هماهنگی بین نهادهای اجرایی برای به نتیجه رساندن یک طرح گاه مدت ها طول می‌کشد و اولویت‌ها و اعتبارات نهادها نیز با یکدیگر متفاوت است در حالی که رسیدن به یکپارچه سازی مدیریت نیازی است که امیدواریم با مطالبه‌گری شما نوجوانان در آینده نزدیک محقق شود.

عباسی نیز طرح شهرداران مدارس را خارج شدن دانش آموزان از حالت تک بعدی دانست و افزود: اکنون شما فراتر از نقش یک محصل به فکر حل مشکلات مدرسه، محله و جامعه خود هستید که این همان رشد چند بعدی شما در جامعه است.

گفتنی است؛ در پایان احکام شهرداران مدارس به آنها اهدا شد و لازم به ذکر است طرح شهردار مدرسه در ۴۱ مدرسه منطقه یک، شامل ۲۱ مدرسه دخترانه و ۲۰ مدرسه پسرانه اجرا شده است و احکام ارائه شده تا مهر ماه سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد.