به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران، در آیین تنفیذ احکام بیست و پنجمین دوره شهرداران مدارس منطقه ۲ تهران که با حضور شهردار منطقه، مدیرکل آموزش شهروندی شهرداری تهران، معاون آموزش‌وپرورش منطقه و جمعی از مدیران مدارس و مسئولان شهری برگزار شد، بر اهمیت مشارکت فعال دانش‌آموزان در تصمیم‌سازی‌های شهری و گسترش فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان نسل آینده تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه موفق این طرح که بیش از دو دهه در مدارس تهران اجرا شده است، اظهار کرد: برنامه شهرداران مدارس یکی از عرصه‌های مهم برای تمرین مسئولیت‌پذیری، قانون‌مداری و یادگیری مهارت‌های اجتماعی است. ما باور داریم که شما دانش‌آموزان، مدیران آینده شهر هستید و باید از همین امروز با مفاهیم توسعه پایدار، مشارکت شهروندی و زیست شهری آشنا شوید.

صالحی ضمن قدردانی از همکاری آموزش‌وپرورش منطقه، افزود: هدف از اجرای این طرح، پرورش نگاهی شهروندمداری در دانش‌آموزان و تقویت احساس تعلق به شهر است. شهرداران مدارس به‌نوعی سفیر فرهنگ شهروندی در محیط‌های آموزشی محسوب می‌شوند و می‌توانند رفتارهای صحیح اجتماعی را الگوسازی کنند.

وی در ادامه به اجرای طرح من شهردارم اشاره کرد و گفت: شهرداران مدارس نیز در چهارمین دوره مشارکت خود را بااطلاع رسانی در مدارس ثابت کردند.

در ادامه، احکام رسمی ۳۶ شهردار منتخب مدرسه از سوی شهردار منطقه و مدیرکل آموزش شهروندی تنفیذ شد.