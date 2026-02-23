به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجیبرحق در آیین اختتامیه طرح «قاضی در مدرسه» در هنرستان کوثر ناحیه یک زنجان هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح دانش حقوقی نوجوانان و نهادینه کردن فرهنگ قانونمداری در میان نسل آینده دانست و افزود: دانشآموزی که از حقوق و وظایف قانونی خود آگاه است، در محیط واقعی و فضای مجازی رفتارهای مسئولانهتری از خود نشان میدهد و کمتر در معرض آسیب قرار میگیرد.
وی با اشاره به تأثیر مثبت این طرح در پیشگیری از تخلفات و جرایم نوجوانان، افزود: تجهیز نوجوانان به سواد حقوقی، راهی مؤثر برای کاهش آسیبهای اجتماعی و گسترش امنیت روانی در جامعه است.
فرجی برحق همچنین در بخشی از سخنان خود با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی برای خودسازی و تقویت فضایل اخلاقی برشمرد و گفت: رمضان فصل شکوفایی معنویت و بهترین زمان برای تمرین تقوا و پرهیز از ناهنجاریهاست.
ذبیحاله تاراسی، مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان نیز در این آیین با تأکید بر لزوم ارتقای سواد حقوقی در عصر ارتباطات، اظهار داشت: در دنیای امروز که نوجوانان در معرض حجم بالایی از اطلاعات و ارتباطات قرار دارند، آگاهی حقوقی میتواند آنان را در برابر تهدیدهای فضای مجازی و سوءاستفادههای احتمالی محافظت کند.
وی همکاری دستگاه قضایی با آموزش و پرورش را اقدامی مؤثر در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانست و افزود: حضور قضات در مدارس، فرصت ارزشمندی است تا مسائل حقوقی به شیوهای کاربردی و قابل فهم برای دانشآموزان تبیین شود.
در این مراسم، از قضات برتر و مدیران مدارس فعال در اجرای موفق طرح «قاضی در مدرسه» با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.
