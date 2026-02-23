به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اولین سالگرد تشییع باشکوه، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین دبیران کل شهید حزب الله لبنان، شیخ نعیم قاسم دبیرکل کنونی حزب الله در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری العهد به بررسی جزئیات این حادثه باشکوه و روابط خود با سید حسن نصرالله و همچنپین رابطه عاطفی ایشان با رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخت.

وی در ادامه این گفتگو به بررسی عملکرد دیگر رهبران شهید حزب الله لبنان و تازه ترین تحولات مربوط به منطقه و جنایت های رژیم صهیونیستی پرداخته است. در ادامه، متن کامل این گفتگو آمده است:

تشییع سید حسن نصرالله نقطه عطفی در تاریخ لبنان بود

از اولین سالگرد تشییع باشکوه سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین چه صحنه ای در ذهن شما نقش بسته و به نظر شما این حضور میلیونی چه پیامدهای سیاسی در داخل و خارج داشت؟

هنگامی که سید حسن نصرالله در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ به شهادت رسید، با سید هاشم صفی الدین در مورد محل دفن ایشان و تشییعی که می‌خواستیم در چند روز آینده برگزار کنیم، مشورت کردم. اما شدت بمباران رژیم صهیونیستی باعث شد که توافق کنیم تشییع را تا آرام شدن اوضاع و شاید تا یک هفته بعد، به تعویق بیندازیم. در ادامه با شهادت سید هاشم صفی الدین در بمباران مقر حضورش در المریجه در روز ۴ اکتبر ۲۰۲۴ غافلگیر شدیم. در آن زمان به دلیل حملات شدید تل آویو به محل حادثه که برای جلوگیری از بیرون آوردن پیکر ایشان انجام می شد، از سرنوشت او اطلاعی نداشتیم. بعد از دسترسی به پیکر ایشان نیز به دلیل تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی برنامه ای برای تشییع نداشتیم، زیرا شرایط امنیتی اجازه برگزاری تشییع و تجمع مردم را نمی‌داد.

هنگامی که زمان تشییع را تعیین کردیم، احساس کردیم که خداوند متعال ما را به این زمان و شرایط هدایت کرده است، زیرا این تأخیر به ما امکان داد تا دو مکان مناسب برای آرامگاه شریف ایشان انتخاب کنیم و تشییعی شایسته این دو سید بزرگوار، در داخل و خارج سازماندهی کنیم.

مردم عزم خود را برای استمرار مسیر مقاومت نشان دادند

مراسم تشییع باشکوه بود و با حضور میلیونی و استثنایی مردم، به نقطه عطفی در تاریخ لبنان و منطقه تبدیل شد. عشق مردم به سید شهدای امت و سید هاشم بی‌نظیر بود. آنچه در این مراسم به نمایش در آمد، نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن مقاومت در زندگی مردم لبنان بود که نشان می داد عزم جدی بر ادامه راه پر فروغ آنها و اجرای شعار «ما بر عهد خود هستیم» وجود دارد.

برگزاری مراسم تشییع، تجدید عهد و بیعت برای ادامه مسیر مقاومت و ابتکار عمل در ترمیم توانمندی های مقاومت، و تأکید بر همبستگی مردمی در خصوص این آرمان بود. پیامد سیاسی این مراسم این بود که مقاومت درسطح رهبری و عناصر مجاهد و بستر مردمی آن ادامه دارد و جنگ اولی‌البأس تنها یک مرحله از این روند است و خون این دو سید بزرگوار برای احیای مقاومت و عزت آن به زمین ریخته شد. است. مقاومت رویکردی عقیدتی، ملی و فداکارانه است که با وجود تمام ضربات و توطئه‌ها علیه آن، شکست‌ناپذیر است. این رویکرد بر مبنای حق بنا شده است و مؤمنان به مقاومت، شایسته پیروزی یا شهادت هستند.

تجاوز به لبنان جنگی آمریکایی بود

در چارچوب پیام‌های برگزاری مراسم تشییع، شاهد مواضع تهاجمی آمریکا بودیم و حتی درخواست‌هایی برای بمباران مراسم تشییع صادر شد. مقدمات و پیامدهای این موضع را چگونه تحلیل می‌کنید؟

رژیم صهیونیستی یک رژیم استکباری و استعماری است که توسط انگلیس و سپس آمریکا با حمایت بین‌المللی و غربی در منطقه کاشته شد. این رژیم الان تحت مدیریت آمریکا است و در درجه اول، منافع آن را تأمین می‌کند. آمریکا با قرار دادن این رژیم به عنوان ابزار اصلی خود در منطقه می‌خواست کشورها و ملت‌ها را مطیع کند و از سوی دیگر به مسئله فلسطین پایان داده و موجودیت این رژیم مشروع جلوه دهد. اقدامات آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، و الحاق جولان اشغالی به آن و لغو ایده راه‌حل تشکیل دو کشور و آغاز نسل‌کشی در غزه با حمایت آمریکا و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری، همگی نشانه‌هایی از تصمیم آمریکا برای کنترل منطقه با زور است.

از سوی دیگر تجاوز به لبنان، جنگی آمریکایی بود که برای دستیابی به سلطه آمریکا انجام ‌شد. این امر در نقض آتش بس امضا شده در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ و مدیریت ادامه تجاوزات صهیونیست ها و ادامه فشار سیاسی بر دولت لبنان در ترسیم گام‌های سیاسی خود و تلاش برای خلع سلاح مقاومت به منظور پایان دادن به آن خود را نشان داد.

هدف اصلی شعار ترامپ یعنی «صلح با زور»، استعمار و کنترل کشورها است که با جنایت و وحشیگری این هدف را دنبال می کند. این موضوع اصل مشترک پروژه «اسرائیل بزرگ» و «سلطه آمریکا بر منطقه با استفاده از ابزار اسرائیل» بود. قرار بود تا جایی که امکان دارد اسرائیل وظایف خود را انجام دهد و در صورت ناتوانی تل آویو، مانند مورد ایران؛ آمریکا مستقیماً دخالت ‌کند. در این راستا هواپیماهای حامل انواع سلاح‌ها به صورت روزانه عازم تل آویو شدند. هماهنگی نظامی و مدیریت مستقیم اسرائیل توسط فرماندهی ارتش‌ آمریکا و تحرکات سیاسی آن به بهانه «امنیت "اسرائیل»، تنها مظاهری از مدیریت مستقیم آمریکا است که هرگونه مقاومت و جنبش های آزادی‌بخش و هرگونه اعتراض به استعمار جدید آمریکا را رد می‌کند.

پناهگاه مستحکم خود را با شهادت سید از دست دادم

ابعاد انسانی مراسم تشییع را به ویژه برای کسانی که شهیدان بزرگوار را از نزدیک می‌شناختند، چگونه دیدید؟ یک سال پس از دفن سید نصرالله و نمایش صحنه‌های وفاداری مردمی به ایشان، درباره رابطه شخصی خود با ایشان و تجربه طولانی‌تان در کنار ایشان چه می‌گویید؟

من از سال ۱۹۸۷ مستقیماً با سید حسن نصرالله به عنوان معاون رئیس شورای اجرایی کار کرد و همراه با ایشان عضو شورای رهبری بودم. پس از شهادت سید عباس نیز از فوریه ۱۹۹۲ تا روز شهادت سید حسن به مدت ۳۱ سال به عنوان معاون دبیرکل انجام وظیفه کردم.

ما دو برادر و همسفر بودیم که زیر پرچم امام خمینی (قدس سره) ولی امر مسلمین و پس از ایشان امام خامنه‌ای (دام ظله) با هم در تمام مراحل مقاومت و سختی‌ها و خطرات و پیچیدگی‌ها و پیروزی‌ها و فداکاری‌های این مرحله کار می کردیم. بارها به ایشان گفتم که او را در راه خدا دوست دارم، و ایشان نیز بارها به من گفتند که مرا دوست دارند. این موضوع بیانگر سطح رابطه‌ای بود که روزانه و با مشورت دائمی و همکاری مستمر همراه بود. سید حسن عالی‌ترین مدال یعنی شهادت را به دست آورد، اما من شخصا چیزهای زیادی را از دست دادم. من با شهادت ایشان پناهگاه، رهبر، کوه استوار و ذهن خلاقی را از دست دادم، اما به قضا و قدر الهی ایمان دارم.

سید هاشم صفی الدین پشتیبان من بود

رابطه شما با شهید سید هاشم صفی‌الدین که حضوری اساسی در ساختار سازمانی و اجرایی حزب الله داشت، چگونه بود؟

من در تعامل دائمی با سید هاشم بودم، زیرا ایشان رئیس شورای اجرایی بودند و هماهنگی همیشگی با من به عنوان رئیس شورای پارلمانی داشتند. ما با هم در تمام کمیته‌های سازمانی حضور داشتیم.

ما با هم در مسیر ولایت و مقاومت، و در جایگاه مسئولیت و رهبری بودیم، که مستلزم آگاهی، حکمت و فداکاری است. این مسایل انس من با ایشان را به عنوان شخصیتی آگاه، مسئولیت پذیر، دلسوز و دقیق در چارچوب خدمت به پروژه مقاومت و مردم آن ایجاد کرد. ایشان پشتیبان من بود و ان‌شاءالله از آنچه ایشان بنا نهادند، بهره خواهیم برد.

سید حسن نصرالله ذوب در عشق به امام خامنه ای بود

رابطه شما با شهید سید حسن نصرالله و همراهی طولانی با ایشان، از ارتباط با خط ولایت جدا نبود. این ارتباط به وضوح در رابطه با آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای، آشکار می‌شود. رابطه سید حسن نصرالله با امام خامنه‌ای را چگونه توصیف می‌کنید؟

سید حسن در عشق به امام خامنه‌ای (دام ظله) ذوب شده بود و هموراه منتظر سخنرانی های ایشان بود و آن را دنبال و تحلیل می‌کرد و از آن بهره می‌برد و گاهی اوقات کلمات ایشان را در برابر برادران مبارز و مردم تکرار می‌کرد. رهبر نیز عشق متقابل و اعتقاد به نقش، شایستگی و جایگاه سید حسن را به ایشان ابراز می‌کرد.

اعتماد رهبر به سید مطلق و از روی عقلانیت، تجربه و صحت مواضع ایشان بود.. سید حسن شهید همیشه از رهبر انقلاب یاد می‌کرد و رهبری و برادران حزب الله را به اطاعت و وفاداری به ایشان تشویق می‌کرد، زیرا ایشان نایب امام زمان (عج) و ولی امر ما هستند. بین آنها بالاترین درجه از رابطه ایمانی، جهادی و عملی وجود داشت.

شیخ راغب اولین پرچمدار مبارزه با اسرائیل بود

در میان رهبران حزب الله، نام شهید شیخ راغب حرب برجسته است. چگونه می توانید شخصیت او را به نسلی که او را درک نکرده است، معرفی ‌کنید؟ چه چیزی حضور او را در مراحل اولیه تأسیس حزب الله متمایز می‌کرد؟

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دست امام خمینی (قدس سره) در سال ۱۹۷۹، شیخ راغب حرب (رضوان الله علیه) از جمله کسانی بود که به صراحت وفاداری و بیعت خود را با امام خمینی اعلام کرد و از مروجان ارتباط با انقلاب اسلامی ایران بود. او ایمان اصیل و صداقت و اهمیت به مسائل مستضعفین را را در امام خمینی دید و در تمام فعالیت‌های حمایت از انقلاب اسلامی ایران در لبنان شرکت کرد و به چندین کنفرانس در ایران رفت.

فعالیت ایشان در صحنه لبنان به عنوان اولین پرچمداران مقاومت علیه دشمن صهیونیستی بود. شیخ راغب فرزند جنوب و از علمای جبل عامل بود و با مردم فقیر در زندگی روزمره آنها و کشاورزی در زمین و شب‌نشینی‌هایشان مشارکت می کرد.

سیدعباس موسوی شیفته امام خمینی بود

سید عباس موسوی در کنار نقش جهادی خود، در پایه‌گذاری اولین سنگ بناهای کار تشکیلاتی سهیم بود. موقعیت او را در آن مرحله چگونه می‌بینید؟

سید عباس موسوی (رضوان الله علیه) دبیرکل اسبق حزب الله، منطقه بقاع را با رسالت اصیل خود که به شدت تحت تأثیر مرجع شهید، سید محمد باقر صدر (رضوان الله علیه) و سپس امام خمینی (قدس سره) بود، احیا کرد. او از همان لحظه اول با عشق، شیفتگی، محبت و فداکاری بی‌حد و حصر به امام خمینی (قدس سره) کار خود را آغاز کرد.

سید عباس یکی از ۹ رکن اصلی بود که در سال ۱۹۸۲ گرد هم آمدند تا با امام خمینی (قدس سره) به عنوان رهبر و ولی امر خود بیعت کنند و به عنوان سخنگوی گروه و عضوی از اولین شورای حزب‌الله تا شهادتش در سال ۱۹۹۲، به مدت ده سال متوالی، فعالیت کرد.

خودروی سید عباس، خانه متحرک او بود، اودائما بین بقاع و بیروت و جنوب و دمشق و زبدانی در حرکت بود. او محبوب همه بود و همه او را می‌پذیرفتند. وی در طول حیات خود سعی کرد دبیرکلی را به سید حسن نصرالله بسپارد، اما سید حسن نصرالله نپذیرفت.

هنگامی که شورا تشکیل شد و او دبیرکل آن شد، یک پست جدید در آن تعیین شد که معاون دبیرکل بود. در یکی از جلسات تقسیم وظایف، مرا غافلگیر کرد و پیشنهاد داد که من برای این پست انتخاب شوم. اعتراض کردم زیرا با من هماهنگ نکرده بود، او به من گفت: تو را در کنار خود می‌خواهم، و این یک مسئولیت است، امیدوارم قبول کنی، و من نمی‌توانستم با ایشان مخالفت کنم.

شهادت سید عباس نقطه عطفی در تاریخ مقاومت بود. شهادت او چگونه بر مسیر مقاومت تأثیر گذاشت؟ و کدام افکار و روش او پس از شهادتش زنده ماند؟

دو وصیت، خلاصه رفتار ایشان در ساختار اولیه حزب‌الله بود. حفظ مقاومت و خدمت به مردم. بنابراین، ساختار حزبی نزد ایشان بر اولویت مقاومت و خدمت به مردم استوار بود، و این در حرکت میدانی ایشان منعکس شد. ایشان مشتاق دیدار با عناصر مقاوم قبل از آغاز برخی عملیات‌های ضد صهیونیستی بودند.

ایشان نیازهای مردم را پیگیری می‌کردند، و برای کاهش سختی های آنها و ارائه کمک به آنها، و انجام فعالیت‌های اجتماعی و ساختن مؤسساتی برای خدمت به آنها تلاش می‌کردند.

حاج عماد؛ بنیانگذار رویکرد نظامی مقاومت

در بعد امنیتی و نظامی، نام فرمانده شهید عماد مغنیه به عنوان یکی از برجسته‌ترین نوابغی که در توسعه عملکرد میدانی سهیم بود، برجسته می‌شود. چه چیزی ایشان را متمایز کرد؟ و چرا او یکی از برجسته‌ترین و تأثیرگذارترین رهبران در تاریخ مقاومت به شمار می‌رود؟

کار جهادی ستون فقرات مقاومت اسلامی است و تکلیف شرعی ما که بر هر چیز دیگری مقدم است، مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی برای آزادسازی سرزمین‌های اشغالی و یاری فلسطین است. حاج عماد مغنیه با کارایی امنیتی و نظامی متمایز، تجربه عملی از اوایل جوانی، و التزام به اسلام اصیل که با خط ولایت امام خمینی (قده) و رهبری امام خامنه‌ای (دام ظله) همراه بود، متمایز شد. این ویژگی‌ها او را در جایگاه رهبری جهادی حزب‌الله، به عنوان معاون سید حسن نصرالله در امور امنیتی و نظامی قرار داد.

او همواره در حال توسعه روش‌های کار و آماده‌سازی توانمندی‌های حزب الله بود. او استعدادها را کشف می‌کرد، آموزش می‌داد و با مدیریت توانمند و مؤثر خود، وظایف اولیه را به آنها محول می‌کرد. همه کسانی که با او کار کردند، او را دوست داشتند و بسیاری از فرماندهان مقاومت، چه آنهایی که بعدها به شهادت رسیدند و چه آنهایی که زنده ماندند، تصریح کرده‌اند که از شاگردان او بوده‌اند و تحت تربیت او رشد کرده‌اند.

حاج عماد در بنیان‌گذاری این رویکرد مقاومت تلاش کرد و در مهم‌ترین مرحله‌ای که منجر به آزادسازی جنوب لبنان شد، رهبری نظامی را بر عهده گرفت. شاید دقیق‌ترین تعبیر از او، سخن سید حسن نصرالله باشد که پس از شهادت او در سال ۲۰۰۸، او را فرمانده دو پیروزی (آزادسازی ۲۰۰۰ و جنگ وعده صادق ۲۰۰۶) توصیف کرد.

در مسیر مقاومت جایی برای شکست نیست

سالروز تشییع باشکوه و یادبود فرماندهان شهید حزب الله، مردم لبنان را بیش از پیش به عهد خود با مقاومت پایبند می‌کند. آنها به شما وعده می‌دهند که هر اتفاقی بیفتد، در کنار شما هستند. شما به آنها چه وعده‌ای می‌دهید؟ به مردمی که به حکمت شما در هدایت کشتی مقاومت دل بسته‌اند، چه می‌گویید؟

مسئولیت رهبری حزب‌الله و مقاومت اسلامی، مسئولیتی بسیار بزرگ است و نقش مردم در این مسیر، محوری و اساسی است. این مسیر برای آنهاست و آنها ذخایر مقاومت هستند. پنهان نمی‌کنم که پس از به عهده گرفتن مسئولیت، عشق من به مردم افزایش یافت، زیرا آنها خانواده من و فرزندان مسیر مقاومت و شهدا هستند. من از همان لحظه اول با خداوند متعال عهد بستم که وظیفه خود را در قبال آنها به بهترین نحو ممکن، بر اساس توانایی‌ها و امکاناتی که خداوند متعال به من عطا کرده است، انجام دهم. در زندگی من جز برای خدا، ولایت، مقاومت و مردم چیز دیگری وجود ندارد.

می‌دانم که مرحله کنونی دشوار است، اما ما با هم نبرد اولی‌البأس را پشت سر گذاشتیم. راه ما روشن است: سرزمین مال ماست، و حق ما در دفاع و مقاومت مشروع است. ما در این مسیر ثابت‌قدم خواهیم ماند و خود را دو افتخار بزرگ یعنی پیروزی یا شهادت آماده می کنیم. ما زمینه را برای انتظار و فرج صاحب‌ العصر و الزمان (عج) آماده می‌کنیم. لذا در این مسیر هر چقدر هم که جانفشانی ها زیاد باشد، جایی برای شکست نیست. وَمَا النَّصْرُ إِلاَ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ.