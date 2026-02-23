به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، که به منظور شرکت در اجلاس عالی رتبه شورای حقوق بشر به ژنو سفر کرده است، امروز در نخستین روز این نشست، سخنرانی و مواضع کشورمان در ارتباط با موضوعات حقوق بشری را تشریح کرد. در نخستین روز این نشست، علاوه بر وزرای خارجه بسیاری از کشورها، دبیرکل سازمان ملل، کمیسرعالی حقوق بشر و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نیز سخنرانی کردند.
متن کامل سخنرانی معاون وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رئیس؛
عالیجنابان؛
خانمها و آقایان؛
جمهوری اسلامی ایران کشوری مسئول و پاسخگو در حوزه حقوق بشر است. انقلاب اسلامی ایران، یک انقلاب حقوق بشری برای رهایی از دیکتاتوری و برقراری مردمسالاری بود. بعد از ۴٧ سال، دیدید که دهها میلیون ایرانی با آمدن به خیابانها، از انقلاب و استقلال خود بهصورت گسترده حمایت کردند. اما متأسفانه، برخی فریبکاران مرتب از حقوق بشر مردم ایران دم میزنند. امروز برای شما روشن میکنم که مدعیان حقوق بشر، خود ناقضان اصلی حقوق مردم ایران هستند.
آمریکا، انگلیس و فرانسه به همراه متحدان خود در طول جنگ تحمیلی هشتساله رژیم صدام علیه ایران، از این رژیم تمامقد حمایت کردند که در نتیجه آن، بیش از ٨٣٠ هزار نفر شهید و مجروح شدند که ١١٧ هزار نفر از این میان، در اثر کاربرد سلاحهای غیرانسانی شیمیایی اهدایی به صدام، بویژه توسط آلمان، به شهادت رسیده یا مجروح شدند.
بیش از ٢۵ هزار نفر از مردم بیگناه ایران، شامل زنان و کودکان، توسط گروهکهای تروریستی که امروزه در بهشتهای امن کشورهای غربی حضور دارند، ترور و شهید شدند. حقوق بشر میلیونها ایرانی، بویژه حق حیات آنان، در اثر تحریمهای یکجانبة ظالمانه و غیرقانونیِ همین مدعیان حقوق بشر بهصورت گسترده نقض شده است و آنان مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند.
در جنگ دوازدهروزه ژوئن ٢٠٢۵ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بیش از ١٠۶٠ نفر شهید و حدود ۶ هزار نفر مجروح شدند، درحالیکه همین مدعیان حقوق بشر از متجاوزان حمایت کردند و حتی اجازه ندادند شورای امنیت و شورای حقوق بشر این تجاوز را محکوم نماید.
کشورهایی که دم از حقوق بشر مردم ایران میزنند، آیا آن زمان درد حقوق بشر این مردم را نداشتند؟! آمریکا، انگلیس و آلمان آن زمان کجا بودند؟!
به راستی، مدعیان حقوق بشر در برابر جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع غزه که منجر به شهادت و مجروحیت بیش از ٢۴۴ هزار نفر شد، چه کاری جز حمایت از این رژیم جنایتکار و جلوگیری از هرگونه اقدام علیه آن در مجامع بینالمللی و حقوق بشری انجام دادهاند؟!
متأسفانه، شورای حقوق بشر به ابزاری در دستان مدعیان دروغین حقوق بشر تبدیل شده است. آن چیزی که برای این کشورها اهمیت ندارد، حقوق بشر است.
هنگامی که تمدنهای مدعیان حقوق بشر هنوز شکل نگرفته بود، ایران مهد تمدن و حقوق بشر بود. حتما شنیدهاید که اولین منشور حقوق بشر، یعنی منشور حقوق بشر کوروش، بیش از ٢۵ قرن قبل در ایران تدوین شد.
جای تأسف است که مدعیان حقوق بشر به مردم ایران که ۴٧ سال پیش از شر دیکتاتوری پهلوی خلاص شدند، میخواهند درس دموکراسی بدهند! شوربختانه آن که برخی جریانات ضد حقوق بشری در خیال خام خود فکر میکنند میتوانند این دمکراسی را از طریق بچهنُنُر دیکتاتورِ مخلوع و فراری به ارمغان بیاورند! آیا این خیانت و توهین به دمکراسی نیست؟!
مردم ایران آنانی هستند که تحت هر شرایطی از استقلال و یکپارچگی کشورشان حمایت کردند، نه آنانی که خائنانه خواهان بمباران کشور خودشان هستند و میان ایران و ایرانیان منفور هستند. ما به تمامی ایرانیان خارج از کشور که دلشان برای کشورشان میتپد، هرچند انتقاداتی هم داشته باشند، افتخار میکنیم و از آنان میخواهیم که در راه فخر، عظمت و سربلندی ایران تلاش کنند.
از این تریبون اعلام میکنم که ایران و ایرانیان در مقابل هر توطئهای، چه نظامی و سیاسی، علیه میهن خود با اقتدار میایستند. ایرانیان اگرچه اهل تجاوز به سایر کشورها نیستند، اما به خوبی بلدند قاطعانه از سرزمین و عزت خود دفاع کنند. دشمنان ایران شاید بتوانند آغازکننده یک جنگ باشند، اما پایان آن را رقم نخواهند زد. آثار جنگ فقط محدود به دو طرف نخواهد بود، بلکه منطقه را فرا خواهد گرفت. تحریم و جنگ را در رابطه با ایران آزمایش کردید و نتیجهای نگرفتید؛ اکنون زمان آن است که دیپلماسی و احترام را تجربه کنید.
آقای رئیس؛
متأسفانه، دشمنان ایران که در جنگ دوازدهروزه شکست سخت و دردناکی را متحمل شدند، در صدد برآمدند اینبار با آشوب و اغتشاش، زمینه را برای یک عملیات نظامی دیگر فراهم کنند. برای همین، اعتراضات مسالمتآمیز مردم در واکنش به وضعیت اقتصادی را به آشوب کشاندند.
اغتشاشگران و تروریستها جنایات داعشگونهای نظیر سوزاندن افراد در آتش، سر بریدن و کشتهسازی را در کنار استفاده گسترده از سلاحهای گرم رقم زدند که منجر به شهادت ٢۴٢٧ نفر از مردم بیگناه و حافظان نظم و امنیت، از مجموع ٣١١٧ جانباخته این حوادث شد.
متأسفانه، برخی جریانات ضد انسانی با اغراض سیاسی آمارهای ساختگی از جانباختگان منتشر میکنند، درحالیکه هیچ کدام تاکنون نتوانستند بطور مستند آمار منتشره رسمی کشور را نقض کنند.
ما خونخواه تمام خونهای بهناحق ریختهشده هستیم. مسببان اصلی این حوادث، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، که یک بار دیگر از مردم ایران شکست خوردند، و آلتدست آنان، بچه دیکتاتورِ مخلوع و فراری، باید پاسخگوی این جنایات خود علیه بشریت باشند.
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