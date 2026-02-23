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۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

وریا غفوری به تمرین نیامد؛

سرمربی جدید استقلال معارفه شد/ دو مربی جدا شدند + عکس

سرمربی جدید استقلال معارفه شد/ دو مربی جدا شدند + عکس

تمرین عصر دوشنبه تیم فوتبال استقلال با معارفه سرمربی جدید این تیم و غیبت سرمربی موقت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که در هفته بیست و دوم لیگ برتر موفق شد برابر مس رفسنجان به پیروزی یک بر صفر برسد، عصر امروز دوشنبه تمرینات خود را پیگیری کرد.

در تمرین امروز سهراب بختیاری زاده به عنوان سرمربی جدید آبی پوشان معارفه شد اما وریا غفوری که به عنوان سرمربی موقت در دیدار برابر مس رفسنجان تیم را هدایت کرد در تمرین غایب بود. مربی بدنساز جدید آبی پوشان در تمرین امروز حضور داشت.

قرار است در ادامه تغییراتی در کادر فنی تیم فوتبال استقلال رخ دهد که مهمترین آن تغییر مربی دروازه بان ها و بدنساز خواهد بود. ضمن این که آنالیزوری که با ساپینتو همکاری می کرد در تمرین امروز غیبت داشت.

سرمربی جدید استقلال معارفه شد/ دو مربی جدا شدند + عکس

سرمربی جدید استقلال معارفه شد/ دو مربی جدا شدند + عکس

کد مطلب 6757848

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