به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی عتف به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، برگزار و کلیات سازوکار پیشنهادی برای تأمین سهم ۲ درصد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به تصویب رسید.
این جلسه در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری بر نقش علم و فناوری بهعنوان موتور پیشران کشور و در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، با حضور وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، دبیر هیأت دولت، سخنگوی دولت، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای شورا برگزار شد.
در این نشست، سازوکار پیشنهادی تأمین سهم ۲ درصد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی بهعنوان دستور کار اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب اعضا رسید.
عارف با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در توسعه علم و فناوری از ابتدای انقلاب اسلامی، گفت: پس از تصویب سند چشمانداز توسعه، این رویکرد با جدیت بیشتری دنبال شد و در جنگ ۱۲ روزه نیز صحت این مسیر بهروشنی اثبات شد.
وی افزود: پس از این جنگ، دانشگاهها در کنار سایر نهادهای پژوهشی و راهبردی، رویکرد «خیزش علمی و فناوری» را برای حل مسائل ناشی از آن دنبال کردند، چرا که علم و فناوری تعیینکننده اصلی در همه جبههها، از جمله اقتصادی و نظامی است. در ۷ تا ۸ ماه گذشته نیز شاهد همکاری داوطلبانه دانشگاهها در پیشبرد فناوریهای نوظهور بودهایم.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه براساس سند چشمانداز توسعه باید به جایگاه اول منطقه در علم و فناوری دست مییافتیم، تصریح کرد: راهبرد دولت، تحقق اهداف این سند است و یکی از مهمترین آنها افزایش سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی است؛ موضوعی که همواره از دغدغههای مقام معظم رهبری بوده است.
عارف تأکید کرد: تحقیق و توسعه موجب افزایش بهرهوری میشود و افزایش بهرهوری نیز رشد اقتصادی کشور را به دنبال دارد. از آنجا که تاکنون در حوزه بهرهوری توفیق قابلتوجهی نداشتهایم، افزایش سهم R&D یک ضرورت راهبردی است.
وی همچنین از دبیرخانه شورای عالی عتف و وزارت صمت خواست با فعالسازی بیشتر بخش خصوصی، زمینه افزایش تحقیق و توسعه و ارتقای بهرهوری را فراهم کنند تا محصولات داخلی با کیفیت بالاتر و قدرت رقابت در بازارهای خارجی تولید شود.
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث دیماه، گفت: همه ما داغدار این حادثه سنگین هستیم و از دانشگاههایی که داوطلبانه برای ریشهیابی علمی این وقایع ورود کردهاند، قدردانی میکنیم. لازم است این حوادث با رویکردی جامع و علمی بررسی شود تا از تکرار آن جلوگیری شود.
وی افزود: دولت برگزاری مراسم چهلم جانباختگان را وظیفهای ملی دانست و در این مسیر میدانداری کرد؛ همچنین تاکنون به بیش از دو هزار خانواده جانباختگان سرکشی شده است. مردم نیز نشان دادند ظرفیت و تحمل لازم برای عبور از این شرایط دشوار را دارند.
عارف با اشاره به آغاز نیمسال دوم تحصیلی دانشگاهها، گفت: دانشجویان کشور از درک سیاسی بالایی برخوردارند و حق دارند مطالبات خود را مطرح کنند، اما این مطالبات باید در چارچوب مقررات بیان شود. رؤسای دانشگاهها نیز با سعهصدر و رویکردی پدرانه با دانشجویان تعامل داشته باشند تا نیمسال تحصیلی بهخوبی سپری شود.
معاون اول رئیسجمهور در پایان با اشاره به مذاکرات با آمریکا تصریح کرد: به پشتوانه مردم و همراهی نخبگان، میتوانیم در مسیر احقاق حقوق ملت ایران گام برداریم. خواسته ما بهرهمندی از فناوریهای پیشرفته بومی در چارچوب راهبرد صلحآمیز و اخلاقمدارانه نظام است. جمهوری اسلامی ایران در موضوع هستهای دارای فتواست و جایگاه فتوا در نظام اسلامی روشن و غیرقابل تردید است.
