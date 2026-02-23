به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در مراسمی که با حضور معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، منوچهر حبیبی در حاشیه افتتاح کارخانه قند سوم کرمانشاه با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها، اظهار کرد: دو پروژه کلیدی ساخت کارخانه لاستیک و کارخانه قند سوم کرمانشاه با سرمایه‌گذاری چشمگیر به زودی کلید می‌خورد.

وی با تأکید بر اهمیت این پروژه‌های صنعتی افزود: کارخانه سرامیک نیز با ۳.۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و این واحدها قرار است به زودی وارد چرخه تولید شوند.

حبیبی خاطرنشان کرد: این کارخانه‌ها با پتانسیل تولید بالای خود فرصت‌های شغلی زیادی را در استان ایجاد می‌کنند و می‌توانند به کاهش نرخ بیکاری کرمانشاه که شایسته مردم عزیز آن نیست، کمک نمایند.

استاندار کرمانشاه همچنین ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی سومین کارخانه قند، بخش عمده‌ای از چغندر قند تولیدی استان دیگر به سایر مناطق ارسال نشده و فرآیند فرآوری آن در خود کرمانشاه انجام می‌گیرد، مسئله‌ای که می‌تواند به رونق اقتصادی و افزایش اشتغال منطقه کمک کند.

حبیبی از سرمایه‌گذاران و کلیه دست‌اندرکاران این پروژه‌ها قدردانی کرده و تأکید داشت:این طرح‌ها تنها بخش کوچکی از برنامه‌های توسعه استان هستند. وی اذعان نمود که با همراهی بخش‌های اجرایی، تلاش خواهند کرد تا تأثیرات مثبت این حرکت‌های صنعتی هر چه زودتر در زندگی مردم احساس شود.