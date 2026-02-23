آغاز عملیات اجرایی سه ابرپروژه اقتصادی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم پناه عصر دوشنبه در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی کارخانه قند سوم کرمانشاه، به تشریح روند پیگیری مصوبات سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان پرداخت و اظهار کرد: سفر بهار گذشته ریاست جمهوری به کرمانشاه، با مصوبات مهمی همراه بود که پیگیری آن‌ها با جدیت ادامه دارد و خوشبختانه پروژه‌های مصوب، پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی چند پروژه کلیدی در استان، خاطرنشان کرد: در این میان، کارخانه قند و شکر سالار باختر که تفاهم‌نامه اجرای آن در سفر رئیس‌جمهور به امضا رسیده بود، به مرحله اجرا وارد شده است. همچنین، پروژه کارخانه لاستیک‌سازی با پیگیری‌های صورت گرفته توسط معاونت اجرایی نهاد ریاست‌جمهوری و استاندار کرمانشاه، فرآیند اجرایی خود را در تهران آغاز کرده و روند آن پیش رفته است. علاوه بر این، پروژه سرامیک چیاسرام زاگرس نیز با وجود چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها و کمبود نقدینگی، با تخصیص وام‌های مورد نیاز، به زودی شاهد ادامه فعالیت‌های اجرایی خود خواهد بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت بالای اشتغال‌زایی در استان کرمانشاه که با نرخ بیکاری قابل توجهی روبروست، افزود: این سه پروژه که اکنون در آستانه اجرا یا در مراحل ابتدایی آن قرار دارند، فرصت‌های شغلی مناسبی ایجاد خواهند کرد و انتظار می‌رود در یکی دو سال آینده، تأثیر چشمگیری در کاهش نرخ بیکاری استان داشته باشند.

قائم پناه در ادامه به برگزاری جلسات شورای برنامه‌ریزی و پیگیری تسهیلات سفر اشاره کرد و بیان داشت: جزئیات بیشتری از این پروژه‌ها و رفع موانع احتمالی در این جلسات مطرح و پیگیری خواهد شد.

وی همچنین از حمایت دولت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان داخلی، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، قدردانی کرد و گفت: سرمایه‌گذارانی که با تلاش خود در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور گام برمی‌دارند، در حقیقت رزمندگان جبهه اقتصادی محسوب می‌شوند و باید مورد حمایت کامل قرار گیرند. تلاش‌های این افراد در مبارزه با بیکاری، افزایش تولید و کنترل تورم، ستودنی است.

معاون رئیس‌جمهور بر ضرورت استمرار حمایت از پروژه‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی تأکید ورزید و ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های مداوم و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مشکلات اقتصادی استان کرمانشاه مرتفع شده و پروژه‌های تولیدی در آینده نزدیک به ثمر بنشینند.