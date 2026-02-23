۵ مزرعه استخراج رمزارز در خراسان رضوی جواز تأسیس گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دبیری اظهار کرد: پنج مزرعه استخراج رمز ارز در استان مجوز تأسیس دریافت کردهاند که از این میان ۲ مجموعه با دریافت پروانه بهرهبرداری در حال تولید قانونی رمز ارز هستند.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی افزود: هر پنج مجموعه ذکر شده که فعالیتهای متنوع اقتصادی دیگری دارند، مجوز تأسیس دریافت کردهاند که ۲ مورد موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری شدهاند و بقیه نیز در حال انجام فرآیندهای قانونی برای دریافت این پروانه هستند.
وی ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق قانون و در راستای وظایف ذاتی خود در قالب ساماندهی و نظارت بر دستگاههای استخراج رمز ارز بر فعالیت مزارع رمز ارز و تولیدکنندههای ماینر نظارت دارد.
دبیری بیان کرد: یک واحد تولیدکننده ماینر یا همان دستگاه استخراج رمز ارز نیز در استان فعالیت دارد که بر فعالیت آن نیز نظارت میشود.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی تصریح کرد: برق مورد نیاز این مزارع از زیرساخت ایجاد شده توسط واحد صنعتی تأسیسکننده تأمین میشود؛ برخی کارخانهها مزرعه تولید برق خورشیدی و یا ژنراتور گازی دارند که البته گاز آن با تعرفه آزاد محاسبه میشود، بنابراین هیچکدام از مزارع رمز ارز یادشده به شبکه سراسری برق متصل نیستند.
