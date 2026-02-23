وزیر خارجه اسپانیا: اوضاع خاورمیانه نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق، خوزه مانوئل آلبارس وزیر خارجه اسپانیا با انتقاد از سکوت اروپا در قبال تحولات کرانه باختری، تاکید کرد: اوضاع در خاورمیانه نگران کننده است اما گمانه‌زنی‌ها درباره وقوع جنگ جهانی سوم، یک توصیف مبالغه‌آمیز از واقعیت است.

آلبارس گفت: کشتار در غزه همچنان ادامه دارد و کمک‌های بشردوستانه همچنان پشت گذرگاه‌ها متوقف مانده‌اند. اتحادیه اروپا ابزارهای مؤثری در اختیار دارد که باید از آن‌ها علیه اسرائیل استفاده کند.

وزیر خارجه اسپانیا با انتقاد شدید از آنچه سکوت غیرقابل درک اتحادیه اروپا نامید، به نقض حقوق بشر در کرانه باختری و تلاش‌ها برای کوچ اجباری فلسطینیان اشاره کرد و خواستار موضع‌گیری قاطع اروپا در این خصوص شد.

وی در پایان، ضمن تکرار نگرانی خود از وضعیت ملتهب خاورمیانه، بار دیگر تأکید کرد: با وجود تمام تنش‌ها، صحبت از وقوع یک جنگ جهانی سوم نوعی اغراق در تحلیل شرایط است.