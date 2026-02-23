۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۵۰

رونمایی از طرح ملی «سبا» برای مهار مصرف بی‌رویه انرژی در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از اجرای طرح ملی «سبا» با هدف اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دادگر عصر شنبه در شورای اداری استان با اشاره به تصور نادرست وفور منابع انرژی در کشور اظهار کرد: همین ذهنیت باعث افزایش مصرف شده و بیشترین اتلاف انرژی در بخش خانگی و مصارف غیرضروری اتفاق می‌افتد.

وی افزود: طرح ملی «سبا» با عنوان «سفیران بهینه‌سازی انرژی» رونمایی شده و جامعه هدف آن دانش‌آموزان دوره ابتدایی تا متوسطه، خانواده‌ها و به‌ویژه بانوان هستند که نقش کلیدی در مدیریت مصرف خانوار دارند.

مدیرعامل شرکت برق خراسان جنوبی با بیان اینکه این طرح از طریق آموزش‌های گسترده فرهنگی اجرا می‌شود، ادامه داد: زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی، همسران کارکنان دولت، مربیان مهدکودک، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز کودکان و نوجوانان از مخاطبان اصلی این برنامه هستند.

دادگر از انعقاد تفاهم‌نامه با اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس، استفاده از ظرفیت شوراهای دانش‌آموزی و تولید محتوای فرهنگی از محورهای این همکاری است.

وی همچنین به طراحی شخصیت‌های آموزشی این طرح اشاره کرد و افزود: «سبا» به‌عنوان نماد سفیر بهینه‌سازی انرژی یک دختر آگاه و مسئول معرفی شده و «سپند» نیز به‌عنوان سامانه هوشمند پایش نور و دما برای آموزش نحوه مدیریت مصرف طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت برق استان خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، نشریه دیجیتال، برنامه‌های رسانه‌ای، بانک اطلاعاتی مخاطبان، جشنواره‌ها و کارناوال‌های آموزشی، زنگ انرژی در مدارس و حتی کنفرانس‌های تخصصی پیش‌بینی شده است.

دادگر با تأکید بر رویکرد علمی طرح گفت: پیش از آغاز آموزش‌ها، میزان آشنایی مخاطبان با مفاهیم مصرف انرژی از طریق چک‌لیست‌ها سنجیده می‌شود و پس از آموزش نیز نتایج ارزیابی خواهد شد تا میزان اثربخشی برنامه مشخص شود.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواست نمایندگانی را به‌عنوان «سفیران سبا» معرفی کنند و افزود: ظرفیت شورای فرهنگ عمومی و شورای اطلاع‌رسانی استان نیز برای گسترش این طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت برق خراسان جنوبی در پایان از آمادگی برای امضای میثاق‌نامه مشترک با استانداری و مدیران دستگاه‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد با مشارکت همه بخش‌ها، این طرح به کاهش مصرف انرژی و حفظ منابع ملی منجر شود.

