به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دادگر عصر شنبه در شورای اداری استان با اشاره به تصور نادرست وفور منابع انرژی در کشور اظهار کرد: همین ذهنیت باعث افزایش مصرف شده و بیشترین اتلاف انرژی در بخش خانگی و مصارف غیرضروری اتفاق می‌افتد.

وی افزود: طرح ملی «سبا» با عنوان «سفیران بهینه‌سازی انرژی» رونمایی شده و جامعه هدف آن دانش‌آموزان دوره ابتدایی تا متوسطه، خانواده‌ها و به‌ویژه بانوان هستند که نقش کلیدی در مدیریت مصرف خانوار دارند.

مدیرعامل شرکت برق خراسان جنوبی با بیان اینکه این طرح از طریق آموزش‌های گسترده فرهنگی اجرا می‌شود، ادامه داد: زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی، همسران کارکنان دولت، مربیان مهدکودک، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز کودکان و نوجوانان از مخاطبان اصلی این برنامه هستند.

دادگر از انعقاد تفاهم‌نامه با اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس، استفاده از ظرفیت شوراهای دانش‌آموزی و تولید محتوای فرهنگی از محورهای این همکاری است.

وی همچنین به طراحی شخصیت‌های آموزشی این طرح اشاره کرد و افزود: «سبا» به‌عنوان نماد سفیر بهینه‌سازی انرژی یک دختر آگاه و مسئول معرفی شده و «سپند» نیز به‌عنوان سامانه هوشمند پایش نور و دما برای آموزش نحوه مدیریت مصرف طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت برق استان خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، نشریه دیجیتال، برنامه‌های رسانه‌ای، بانک اطلاعاتی مخاطبان، جشنواره‌ها و کارناوال‌های آموزشی، زنگ انرژی در مدارس و حتی کنفرانس‌های تخصصی پیش‌بینی شده است.

دادگر با تأکید بر رویکرد علمی طرح گفت: پیش از آغاز آموزش‌ها، میزان آشنایی مخاطبان با مفاهیم مصرف انرژی از طریق چک‌لیست‌ها سنجیده می‌شود و پس از آموزش نیز نتایج ارزیابی خواهد شد تا میزان اثربخشی برنامه مشخص شود.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواست نمایندگانی را به‌عنوان «سفیران سبا» معرفی کنند و افزود: ظرفیت شورای فرهنگ عمومی و شورای اطلاع‌رسانی استان نیز برای گسترش این طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت برق خراسان جنوبی در پایان از آمادگی برای امضای میثاق‌نامه مشترک با استانداری و مدیران دستگاه‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد با مشارکت همه بخش‌ها، این طرح به کاهش مصرف انرژی و حفظ منابع ملی منجر شود.